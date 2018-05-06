融資受阻 新城控股(601155-CN)38億綠債發行被中止

5月4日，根據上交所公開信息，新城控股(601155-CN)2018年3月公開發行的綠色公司債券狀態變更為中止。新城方面回覆界面新聞記者稱，會在合適的時候擇機重啟，不過並未透露中止原因。

公開資料顯示，該債券發行規模為38億元，承銷商為中信建投證券股份有限公司，新城控股本次發債主要用於償還綠色項目金融機構借款以及綠色項目建設。

綠色債券不同於一般債券，其募集資金主要用於支持節能減排技術改造、綠色城鎮化、能源清潔高效利用、新能源開發利用等綠色循環低碳發展項目的企業債券。目前國內有約31個行業可以發綠色債券，涉及到房地產的主要是可持續建築和具有節能效益的城鄉基礎設施這兩個領域。

在房企融資渠道收緊的背景下，綠色債券被視為一個不錯的低成本融資渠道。盡管我國已經成為全球最大的綠色債券發行市場，2017年全國綠債一級市場規模達2772.8億元，但其中房企所占份額微乎其微。這與發行綠債的高標準以及對資金的使用有嚴格要求有關——《綠色債券支持項目目錄》明確要求，新建綠色建築要達到《綠色工業建築評價標準》或《綠色建築評價標準》二星級及以上。

目前成功發行過綠債的房企並不多。首吃螃蟹的內地房企是當代置業(01107-HK)，2016年10月，當代置業在境外成功發行3.5億美元綠色債券，其後已三次發行境外綠色債券。

而第一個在國內發行綠色債券的房企是龍湖(00960-HK)。2016年10月，龍湖間接附屬公司重慶龍湖企業拓展有限公司獲批發行40.4億元的綠色債券，其後分兩期發行，五年期票面利率4.4%，七年期票面利率4.67%。除了龍湖，金茂(00817-HK)擬發行的44億元綠色公司債券也已於去年12月獲得了證監會的核準。

在上海證券交易所首個發行綠色債券的非金融企業，則是上海臨港集團。今年3月其綠色公司債在上交所成功發行，利率5.28%，募集資金擬用於臨港科技創新城A0202地塊項目，建設研發辦公樓與配套服務設施。這是上交所首單以綠色建築為標的綠色債券。

目前新城38億綠色債券被中止的原因尚不明晰，不過新城方面表示不會放棄，將會適時重啟。

據新城控股公告，截至2018年3月31日，其借款余額約為人民幣519.97億元，較2017年末借款余額426.64億元增加93.33億元，佔2017年末經審計凈資產259.82億元的比重為35.92%。其中銀行貸款新增47.88億元，佔2017年末凈資產比例為18.43%；發行債務融資工具新增8.00億元，佔2017年末凈資產比例為3.08%；發行債券增加9.30億元，佔2017年末凈資產比例為3.58%。

一季報顯示，新城控股截至期末的總資產和總負債分別為1947.87億元和1680.22億元，資產負債率86.25%，較今年年初的85.84%有微幅上漲。

對於現階段要沖入第一梯隊的新城，杠桿仍然非常重要。過去幾年，新城通過加杠桿，拿地金額迅速提高，同時做到了較高的資產周轉速度，實現了銷售額的快速增長。

2018年新城的公開目標是1800億元，1-4月已實現累計合同銷售金額約505.73億元，達成年度目標的28%。吾悅廣場在第一季度實現了租金及管理費收入4.17億元，同比增長165.6%。今年以來，吾悅廣場擴容11座，第70座吾悅廣場已於4月初落子江蘇高郵。新城的計劃是到2020年實現吾悅廣場開店百家。

在土儲上，新城近期通過掛牌、拍賣以及合作的方式獲得14幅地塊，分別位於江蘇高郵、常州、淮安，浙江湖州，四川成都邛崍，安徽合肥，廣東肇慶，雲南昆明安寧以及天津，繼續下沈至東部沿海三四線以及布局中西部重點城市的拿地思路非常明顯。

來源：界面

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)