劉怡翔：委任非執董或修改公司章程只能夠「一股一票」

財經事務及庫務局局長劉怡翔接示，手機設備商小米可能成為首間以「同股不同權」在港上市的企業，是一個好開始，今次集資100億美元，若果成事，估計會成為香港歷來第四大的公開認購。

劉怡翔說，本港容許同股不同權公司，以及未有盈利的生物科技公司上市，並以保護投資者為重要課題，措施實行一兩年後將檢討。他提到，同股不同權的股份在一定情況下，例如委任非執董或修改公司章程等會受限，只能夠「一股一票」，有利保障小股東。

他又說，加上有自然日落條款，例如如果創辦人過世或轉讓股權，本身所擁有的同股不同權就會消失，公司的管治委員會亦可提出意見，認為措施有助平衡同股不同權股東的權利及義務。

劉怡翔指中國存託憑證(CDR)和本港同股不同權各有吸引力，CDR主要想吸引在其他地方已經上市的紅籌，但對於新上市的公司，香港仍具吸引力。

港交所早前公布的《新興及創新產業公司上市制度》諮詢總結，允許尚未有盈利的生物科技公司來港上市。劉怡翔提醒市民，若果對生物科技企業認識不深，不應急於入市。

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