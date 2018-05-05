美股盤後─蘋果帶動科技股上漲 力挺道瓊大幅收高332點

蘋果股價創新高點，並帶動科技股上攻，拉抬美國股市週五大舉收高。華爾街未在意沉悶的就業報告數據。

股市開盤後，道瓊下跌逾 150 點。隨後因著名投資人巴菲特透露，他於第一季買進蘋果股票 7500 萬股，蘋果股價上漲 3.9%，帶動道瓊反彈收高逾 330 點。



道瓊工業平均指數收高 332.36 點或 1.39% 至 24262.51。

Nasdaq 指數收高 121.47 點或 1.71% 至 7209.62。

S&P 500 指數收高 33.69 點或 1.28% 至 2663.42。

費城半導體指數收高 29.29 點或 2.31% 至 1296.73。

巴菲特透露，他於第一季買進蘋果股票 7500 萬股，進一步加碼該科技大廠，蘋果股價大幅上漲。

巴菲特估計，由於今年前三個月買了大量股票，波克夏海瑟威公司的現金部位已下降至僅略高於 1000 億美元。

美國勞工部公布，4 月新增就業 16.4 萬人，低於分析師預估的新增 19.5 萬人。平均每小時工資僅上升 0.15%，預估為上升 0.2%。

儘管新增就業人數低於預期，但政府公布 4 月失業率下降至 3.9%，創 18 年低點。

分析師說，股市開盤有賣壓，讓人意外。新增就業雖然偏低，每小時工資亦讓人失望，但工作機會並未減少，3 月新增就業數據還往上修正。

聯準會 (Fed) 密切注意每小時工資數據，做為通貨膨脹指標。每小時工資上升約 2.7%，高於經濟復甦速度，但仍低於 Fed 的目標。

分析師說，每小時工資數據低於目標的幅度並不大，不足以消除 Fed 積極升息的擔憂。

貿易戰方面，美國代表團將持續在中國進行貿易協商。財政部長梅努欽週五說，目前為止，美國代表團與中國的會談偏向正面。但要改變中國的貿易政策，則不太可能。

華爾街日報一位中國籍記者說，美國要求中國，在 2020 年底前，至少減少貿易盈餘 2000 億美元。