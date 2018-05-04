桂盟首季獲利創新高 EPS 2.45元 Q2業績再向上攀

鏈條大廠桂盟 (5306-TW) 今 (4) 日董事會通過首季財報，稅後純益 2.94 億元，創新高，季增 13.08%，年增 19.09%，每股純益 2.45 元。法人估計，桂盟第 2 季營收將優於第 1 季表現。

桂盟第 1 季營收 13.47 億元，創歷史單季次高，毛利率 43.15%，季增 4.98 個百分點，年減 2.71 個百分點，稅後純益 2.94 億元，創新高，季增 13.08%，年增 19.09%，每股純益 2.45 元，桂盟第 1 季毛利率較去年同期下滑，除匯率因素外，新加入的汽車等事業部門毛利率較低，在出貨產品組合等因素帶動下，也拉低第 1 季毛利率表現。

桂盟第 1 季財報也認列達 1600 餘萬元的匯兌損失。

就第 2 季產品組合及營運展望而言，高毛利自行車修補市場出貨產品將較第 1 季減少，而電動自行車鏈條產品出貨將升溫，也將補足修補市場出貨減少造成的營收流失，整體第 2 季營收將優於第 1 季。

桂盟去年第 3 季起併入「汽車正時系統」事業部門，2017 年營收達 50.51 億元，創下新高，年增 25.87%，而稅後純益為 10.43 億元，也創新高，年增 21.75%，每股純益 8.69 元；董事會日前決議去年盈餘每股擬配 4.5 元現金及 0.5 元股票股利，合計 5 元股利，將提交 6 月 22 日的股東會進行決議。