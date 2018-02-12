鏈條廠桂盟1月營收5.64億元 連3個月創新高

金屬鏈條大廠桂盟 (5306-TW) 在歐美自行車鏈條補修市場市占率持續擴增、中國共享單車與新年度運動休閒車款製造市況轉佳之下，今 (12) 日公布 1 月營收達 5.64 億元，年增 43.11%，為連續 3 個月營收創下歷史新高。

自行車廠公布的 1 月營收數據，也呼應桂盟的營收的成長態勢，巨大 (9921-TW) 1 月營收達 44.45 億元，月增 7.41%，年增 7.31%，擺脫過去連 2 年 1 月營收較上年同期衰退的窘況，主要是因為歐美市場電動自行車的需求增溫，加上自有品牌自行車銷售成長。而美利達 (9914-TW)1 月營收 18.83 億元，月增 4.62%，年增 36.15%。

桂盟主管指出，該公司除了原有的產業產品線均呈現成長以外，桂盟也搭上全球電動自行車的成長趨勢，新開發一系列專用產品線呈現大幅度增長，也帶來了龐大營收貢獻，高級自行車 12 速產品今年也將提高供貨比重，為營收帶動一波新動能。

桂盟去年第 4 季營收也以 14.17 億元創新高，季增 11.48%，年增 29.4%，累計 2017 年營收以 50.51 億元創新高，年增達 25.87%。

桂盟的去年第 3 季營收 12.7 億元，毛利率 42.8%，稅後純益 2.75 億元，每股純益為 2.29 元，第 3 季毛利率季增 0.65 個百分點，年減 3.37 個百分點，稅後純益 2.75 億元，年增 17.52%，季增 5.77%。同時，桂盟去年前 3 季營收 36.3 億元，毛利率 43.5%，稅後純益 7.8 億元，年增 31%，每股純益為 6.52 元。

展望 2018 年營運，桂盟主管指出，該公司在自行車鏈條補修市場及中高階市場市佔率將持續提升；機車零件事業部、新併入的汽車正時系統與車庫門系統等事業部也將陸續有新客戶或新產品的加入，可以為桂盟開始帶來併購以外的成長動能。