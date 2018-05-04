太古地産(01972-HK)一季度香港整體辦公樓租用率為99%

太古地產(01972-HK)公布，截至2018年3月31日止3個月，香港整體辦公樓租用率為99%。其中，太古廣場出租率100%，租金上調21%；太古城中心出租率97%，租金上調10%；太古坊出租率99%，租金上調1%；港島東中心出租率98%，租金上調6%。此外，中國內地辦公樓物業中，太古彙辦公樓租用率100%；頤堤港一座租用率100%；香港興業中心一座及二座租用率87%。

零售物業方面，香港地區的太古廣場購物商場、太古城中心、東薈城名店倉租用率均為100%，零售銷售額分別增長25.9%、7.7%、11.7%。中國內地的三裏屯太古裏、廣州太古彙購物商場、頤堤港購物商場、成都遠洋太古裏租用率分別為99%、99%、100%、96%，零售銷售額分別增長14.7%、14.3%、6.4%、31.0%。上海興業太古滙租用率為96%。美國佛羅裏達州邁阿密市Brickell City Centre租用率為89%。

發展中投資物業及酒店方面，香港地區：太古坊一座於2018年1月平頂，幕牆和裝修工程進行中；東湧市地段第11號上蓋工程進行中；新九龍內地段第6312號於2018年4月獲發合約完成證明書；South Island Place上蓋工程進行中；太古坊二座康和大廈清拆工程進行中，地基工程進行中；寶華大廈(蘭杜街1-11號和晏頓街2-12號)重建發展項目正在規劃中。中國內地：上海興業太古彙購物商場已於2017年11月正式開幕，租戶陸續進駐香港興業中心一座和香港興業中心二座，酒店和服務式住宅已於2018年4月開始營業；上海前灘項目地下結構施工進行中。

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