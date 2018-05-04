〈外資撤台〉4月淨匯出逾千億元 創近7年單月新高

金管會今 (4) 日公布最新外資統計，4 月外資大舉淨匯出 35.68 億美元 (約 1052 億元台幣)，創 2011 年 8 月、近 7 年以來單月新高，因為 4 月匯出金額太大，今年以來到 4 月底，外資資金已轉為淨匯出狀態。金管會官員表示，4 月爆發中美貿易戰等國際因素是外資大舉撤出主因。

金管會表示，到 4 月 30 日為止，外資、陸資暨境外華僑及外國自然人累計淨匯入約 2077.51 億美元，較 3 月底累計淨匯入 2113.19 億美元，減少約 35.68 億美元，代表光 4 月一個月，外資資金就大舉匯出 35.68 億美元。

因為 4 月匯出金額太大，今年以來到 4 月底，外資累計資金已由淨匯入轉為淨匯出狀態，呈現淨匯出 3.04 億美元，累計外資餘額也降到 2077.5 億美元的近半年低點。

金管會表示，上一次外資大撤離是在 2011 年的 8 月，當時單月淨匯出逾 80 億美元，台股也從 9000 點以上，一度跌破到 7000 點。

累計今年前 4 月，全體外資及陸資累計賣超上市股票約 1505.25 億台幣，全體外資及陸資累計賣超上櫃股票約 27.98 億台幣，上市櫃股票也同步遭外資賣超。