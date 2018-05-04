外管局：中國今年一季度經常賬戶逆差282億美元

日前，國家外匯管理局公布了2018年一季度國際收支平衡表初步數據。國家外匯管理局新聞發言人就相關問題回答了記者提問。

問：2018年一季度我國國際收支狀況有何新特點?

答：2018年一季度我國國際收支平衡表初步數據顯示，經常賬戶呈現逆差，非儲備性質的金融賬戶(含當季度淨誤差與遺漏，下同)呈現順差，儲備資産增加。主要有以下新特點：

一是我國經常賬戶呈現逆差，主要受季節性因素及貨物進口增長較快影響。2018年一季度，經常賬戶逆差282億美元，其中，國際收支口徑的貨物貿易順差534億美元，同比下降35%。分别看貨物出口和進口，貨物出口5296億美元，同比增長11%;貨物進口4762億美元，同比增長21%。進口增長快于出口增長推動我國貨物貿易更趨平衡，且受年初假日因素影響，一季度貨物貿易差額一般為當年低值，預計全年經常賬戶收支仍將保持在合理區間。

二是非儲備性質的金融賬戶呈現順差，跨境資本延續淨流入趨勢。2018年一季度，非儲備性質的金融賬戶順差545億美元，跨境資本延續2017年二季度以來淨流入的趨勢。

三是外國來華直接投資增長較快，境外投資者繼續看好我國經濟發展前景。2018年一季度，直接投資呈現淨流入502億美元，同比增長3倍，在構成上，對外直接投資淨流出181億美元，同比下降12%;外國來華直接投資淨流入682億美元，同比增長1.1倍。

四是儲備資産繼續增長，國際收支趨向自主平衡。2018年一季度，我國儲備資産因國際收支交易(不含匯率、價格等非交易因素影響)增加262億美元，其中，外匯儲備增加266億美元，2017年同期為減少25億美元。

總體來看，2018年一季度我國國際收支保持基本平衡，跨境資本流動延續淨流入態勢，儲備資産穩定增加，未來國際收支總體平衡的基礎依然堅實。

來源：國家外匯管理局網站

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