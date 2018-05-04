【華冠投顧】林驛銘:台積電反彈，台股收紅，挖礦股與生技股強弱互換!

台北股市今日在權王台積電 (2330) 股價反彈之下，指數收紅漲 15 點，以 10529 作收，漲幅 0.15%，成交量 1194 億元，價漲量縮格局。

昨日權王台積電 (2330) 在美國掛牌 ADR 破底反彈 0.93%，今日股急 \ 價反彈漲 2.5 元，來到 223 元，帶動聯發科 (2454)，群創(3481)，鴻海(2317) 等權值股反彈，不過今日中小型股補跌，盤面結構: 電子股漲 0.65%，金融股跌 0.55%，傳產股跌 0.36%，OTC 指數跌幅最大 0.75%! 焦點股：宏達電 (2498)23 日發表旗艦機，股價先上演上漲。嘉聯益(6153) 蘋果 LCP 天線護身、外資看好＋H2 營運將大反彈，續爆量大漲創高。碩禾 (3691) 今年首季 EPS1.8 元轉盈，今日股價大漲逾半根停板。波若威 (3163) 大手筆欲買庫藏股 6 千張，無視獨董反對插曲，股價漲停。禾伸堂 (3026)被動元件缺貨潮持續延燒，族群上演比價行情，股價漲停作收。上緯投控 (3708)，世紀鋼 (9958) 風電題材漲多賣壓續洩，股價續跌停，已連跌 3 根跌停，下周有機會打開跌停板，另外今生技股漲多轉弱，挖礦股跌深轉強，又比特幣 4 月大漲 36%，報價突破 9700 美元，指標股撼訊 (6150) 股價反彈漲停，其它創意 (3443)，青雲(5386)，映泰(2399)，麗臺(2465)，華擎(3515)，微星(2377) 等股價皆上漲作收，反彈可留意。

台股暴跌 500 點之後，進行橫向反彈震盪過程中，操作建議: 除注意外資動向何時由賣轉買外，另盤面短線主流也在轉變之中，切勿追高殺低。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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