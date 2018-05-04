【異動股】钛白粉概念股持續走強 安納達(002136-CN)漲近6%

午後，钛白粉概念股持續走強，截止發稿，安納達(002136-CN)漲5.75%報11.21元，中核钛白(002145-CN)漲2.4%報4.7元，天原集團(002386-CN)漲2.29%報7.14元。

2018年，中國钛白粉出口形勢大好。據海關數據，2018年一季度中國钛白粉出口量24.29萬噸，比2017年同期上漲34.78%。

2018年3月，中國钛白粉出口量創新高，數量為103638.3噸，環比上漲47.75%，同比上漲50.75%。

近年來我國钛白粉出口量及占比一直呈穩定上升態勢，2018年一季度更是凸顯出驚人漲勢。2018年一季度钛白粉産量約57.465萬噸，出口量24.29萬噸，出口占比42.27%。國内龍頭企業龍蟒佰利聯外貿情況更是喜人，出口量占總銷量約60%。

值得一提的是，中美貿易戰打響後，有業内人士擔心貿易戰會影響钛白粉行業，但實際上貿易戰并不會對中國的钛白粉行業産生任何沖擊。原因有三：1.中美貿易戰關稅目錄中沒有钛白粉以及與钛白粉關系密切的産品;2.我國出口美國的占比在5%-6%，數量有限;3.出口美國價格要比整體價格低100-200美元/噸，中國钛白粉企業更傾向于向其他國家出口。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)