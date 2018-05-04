5月3日，中國證券網記者獲悉，2018年保險業將全面推進信用體系建設，目前監管部門已确定的五項任務是：加強保險業信用制度建設、完善保險業信用聯合獎懲機制、嚴厲查處保險領域違法違規失信行為、加快保險業信用信息系統建設、推進保險業誠信教育和誠信文化建設。

首個任務是夯實信用制度建設和狠抓信用制度落實。據業内人士透露，監管部門正在研究建立健全保險信用監管制度，包括出台《保險實名登記管理規定》，以及修訂相關監管規章制度，明确將嚴重失信行為作為資格禁入條件。此外，將對嚴重失信或因嚴重失信行為被國家有關單位确定為失信聯合懲戒對象的保險機構和從業人員，采取相應監管措施。

其次是健全保險領域違法失信相關責任主體失信聯合懲戒機制。逐漸形成保險領域失信聯合懲戒協調聯動機制，發揮跨地區、跨部門、跨領域失信聯合懲戒作用，使保險領域違法失信相關責任主體在其他領域同時受到制約。

據了解，監管部門將開展對涉保險領域失信企業的專項治理。主要是對全國信用信息共享平台《失信失聯黑名單》的涉保險領域失信企業開展專項治理，核實失信情況，加強督導檢查，督促相關機構及時整改。

此外，今年還將加強保險業職業道德教育和誠信服務教育，并推進保險業誠信文化建設。包括加強保險消費風險提示、提高保險消費者風險識别和自我保護能力，同時督促保險經營主體切實樹立誠信經營理念，將誠信融入保險企業文化之中，使誠信成為保險機構和從業人員普遍認同并自覺遵循的價值追求和行為準則。

來源：中國證券網

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