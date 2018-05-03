工信部：一季度規模以上互聯網企業完成業務收入同比增長23.8%

一季度互聯網和相關服務業業務收入保持兩位數增長，營業利潤同步增長，網絡遊戲、電子商務領域保持活躍。

一、總體運行情況

互聯網業務收入增速保持兩位數。1-3月，我國規模以上②互聯網和相關服務企業(簡稱互聯網企業)完成業務收入1978億元，同比增長23.8%，增速較去年同期提升2.7個百分點。

研發投入不斷增強。1-3月，全行業研發投入114.4億元，同比增長23.3%。重點企業中，音樂和視頻企業研發投入總額與去年同期基本持平;網絡遊戲企業研發投入增長近25%;從事網絡銷售的電子商務企業研發投入增速保持在兩位數，達到21%。

二、分業務運行情況

網絡視頻直播、共享經濟、家庭醫療等行業領域創新不斷，帶動互聯網信息服務收入較快增長。

(一)互聯網數據中心業務

1-3月，互聯網企業完成互聯網數據中心業務收入22.8億元，同比下降10.1%;截至3月末，部署的服務器數量達119.4萬台，同比增長40.3%。

(二)互聯網接入服務

1-3月，互聯網企業完成互聯網接入業務收入61.5億元，同比下降24%。

(三)信息服務業務

1-3月，信息服務收入規模達1732億元，同比增長22.5%，占互聯網業務收入比重為87.6%。其中，網絡遊戲(包括客戶端遊戲、手機遊戲、網頁遊戲等)業務收入532億元，同比增長33.2%。

在信息服務收入中，電子商務平台收入699億元，同比增長37.4%。

三、分地區運行情況

主要省份呈加快發展態勢。互聯網業務收入總量居前三位的廣東、上海、北京互聯網業務收入分别增長41.3%、34%和23.6%。

四、我國移動應用程序(APP)數量增長情況

我國市場上移動互聯網應用數量保持穩定。2018年第一季度，活躍移動應用規模增加8萬款，截至3月底，我國市場上監測到的移動應用為412萬款。3月份，我國第三方應用商店與蘋果應用商店中新上架15萬款移動應用(APP)。截至3月底，我國本土第三方應用商店移動應用數量達到230萬款，蘋果商店(中國區)移動應用數量為182萬款。

遊戲類應用數量增長明顯。截至3月底，遊戲類數量為134萬款，較上年底增加近17萬款;生活服務類應用規模達47.1萬款，排名第二。排名第三和第四的分别是電子商務類應用和影音播放類應用，規模分别為37.4萬款和35.4萬款。在市場熱點類應用當中，以物流企業應用、貨運運輸服務應用和具有自有物流服務能力的電子商城為代表的智慧物流類應用數量超過1.8萬款;而提供二維碼掃碼、轉賬等金融支付功能的網絡支付類應用數量保持約1.2萬款的規模。

四類應用下載量超過千億次。截至3月底，第三方應用商店分發累計數量超過1.1萬億次。遊戲類應用、系統工具類應用、社交通訊類和影音播放類應用下載量均超過千億次，分别為2012億次、1985億次、1554億次和1524億次。其餘各類應用中，下載總量超過500億次的應用還有日常工具類(835億次)、生活服務類(687億次)、資訊閱讀類應用(651億次)、電子商務類(565億次)和金融類(511億次)。

來源：運行監測協調局

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