數位存款帳戶開戶數季增63% 台新Richart成長9成領先同業

金管會最新統計，截至今 (2018) 年 3 月底，國內 23 家銀行推出的「數位存款帳戶」開戶數逾 64 萬戶，較去年底，今年第一季數位帳戶開戶成長率高達 63.31%；以個別銀行的統計數據來看，台新銀行推出數位品牌 Richart 廣受年輕人喜愛，第一季開戶數較前一季成長超過 90%，且市占超過 6 成，大幅領先其他同業。

金管會在 2015 年開放銀行可提供數位存款客戶，即民眾可透過自然人憑證、視訊，或他行信用卡、金融卡，直接在「線上」開立數位存款帳戶。根據銀行局統計，前年底，數位存款總體開戶數僅 8 萬 473 戶，到去年底成長到 39 萬多戶，但到今年 3 月底，已有超過 64 萬戶。

截至今年 3 月共有 23 家銀行已經開辦數位存款戶的服務，最知名的就屬台新銀行的 Richart、王道銀行，其中，Richart 市占率更是已經超過 6 成。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，數位存款帳戶開戶數大幅成長，主因越來越多民眾、尤其是經常使用網路的年經人能接受線上開立存款帳戶，且大部分銀行的數位存款戶都有比一般實體帳戶有著更高的存款利率，跟跨轉、跨存免費次數，吸引年輕族群開辦，另外目前除台幣活存帳戶外，台新和王道銀行都已開放民眾可直接在線上開立外幣數位存款帳戶。

市占王 Richart 之所以受到青睞，主要是主打「持續幫助年輕人提早建立自主理財觀念」的明確產品訴求；Richart 近期瞄準無現金交易的趨勢，再次針對學生族群推出 Richart 悠遊 Debit 卡，解決過去學生族群不易申辦具悠遊卡功能信用卡的困擾。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，許多學生客群反映給 Richart 團隊，希望金融卡可結合悠遊卡功能，並連結數位帳戶自動加值，且可透過 Richart APP 記帳功能管理相關消費；對於學生客群的聲音，Richart 都聽到了，並且具體回應推出相關服務。

為了回饋學生族群，台新銀行 Richart 也推出悠遊 Debit 卡專屬活動，即日起至今年 12 月 31 日止，成功開立 Richart 存款帳戶，且開通悠遊 Debit 卡自動加值服務，並完成首次自動加值者，只要符合相關條件及名額限制，即可享 10% 加值金回饋，還可享悠遊 Debit 卡推出的加油日、超商日等優惠回饋。