綠悅首季每股虧0.14元 上市以來首度

中國 BOPA(雙向拉伸尼龍) 薄膜生產廠綠悅 (1262-TW) 營運處逆境，今年首季在遭遇競爭同業新產能大量開出影響下，營運轉為虧損，稅後虧 2339 萬元，每股淨損 0.14 元，這是綠悅 2014 年 1 月在台上市掛牌以來的首度出現單季虧損。

綠悅今年第 1 季營收 12.76 億元，創單季歷史次低，季減 10.7%，年減 40.73%，毛利率 7.73%，季減 6.39 個百分點，年減 27.85 個百分點，稅後虧損 2339 萬元，較上季純益 676 萬元及去年同期的純益 4.92 億元，均呈現轉盈為虧，單季每股虧損 0.14 元。

綠悅 4 月營收仍在結算，但初估業績也不佳，目前看 5 、6 月銷售狀況也並不明朗。

綠悅今年第 1 季 BOPA 出貨量為 1 萬 1665 噸，僅較上一季的 1 萬 11690 噸減少 25 噸，減幅 0.2%，但因同業開出新產能，造成市場需求的成長達比不上大筆產能增加的速度，市場價格節節滑落，以 BOPA 終端產品與尼龍粒之間的價差，1 月還有每噸人民幣 1.2 萬元的價差，2 月滑落到 8900 元，3 月更進一步下滑的 6500 元，造成綠悅本業營業損失 487 萬元，並出現上市以來的首度虧損，單季稅後虧損 2339 萬元，每股淨損 0.14 元。

中國大陸的 BOPA 市場，去年下半年以來一直有業者競相開出新產能，產出量持續增加，第 1 季天津運城公司第 1 條年產 1 萬噸 BOPA 新產能開出，下半年還有另一條生產線產能將開出，競爭情況恐更為劇烈，據統計，今年下半年中國大陸市場還有 5.8 萬噸 BOPA 新產能將上線生產，預估市場價格混亂局面，至少到 2020 年才會結束。

綠悅今年第 1 季資本支出為 11 億元，下半年有 7 億元的資本支出，全年資本支出規劃為 18 億元，綠悅第 3 季也有本身新增的磁懸浮三線（第九線）生產線新產能要開出。

綠悅 2017 年全年財報營收 62.96 億元，毛利率 22.15%，年減 15.96 個百分點，稅後純益 7.65 億元，年衰退幅度高達 58.06%，每股純益為 4.69 元。董事會決議擬配發 0.3 元現金股利，將提交 6 月 16 日召開的股東會決議。