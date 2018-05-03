中芯國際(00981-HK)：中芯晶圓擬出資1.65億元參與成立投資基金

中芯國際(00981-HK)公告稱，2018年5月2日，上海堯芯(作為普通合夥人)與關聯方國家集成電路基金、間接全資附屬公司中芯晶圓及聯力基金(作為有限責任合夥人)就成立及管理基金訂立合夥協議。根據合夥協議，基金的總資本承擔為人民币1,616,160,000元，其中人民币16.16百萬元由上海堯芯出資、人民币800百萬元由國家集成電路基金出資、人民币165百萬元由中芯晶圓出資及人民币635百萬元由聯力基金出資。基金將由盈富泰克管理，并在中國成立。

基金將集中投資于半導體及半導體相關産業的公司，該等公司需符合若幹參數及可展示于中國的銷售及業務營運持續增長。

該合夥將投資于在半導體及半導體相關産業營運的選定公司。該等投資的目的是協助中國集成電路産業生態系統加速發展以及發掘開拓及集成産業資産的潛在商機。因此，公司的客戶及夥伴將受惠于有關發展，而公司亦可享有該等投資的財務利益。故此，中芯晶圓就成立基金訂立合夥協議于戰略及財務方面具有誘因。

公司董事認為，中芯晶圓訂立合夥協議及據此擬進行的交易符合公司及股東整體的最佳利益;合夥協議的條款公平合理;以及合夥協議及據此擬進行的交易乃按一般商業條款或更佳條款于集團日常及正常業務過程中訂立，符合公司及股東整體的利益。

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