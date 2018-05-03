中銀香港蔡永雄料P將於下半年上調 對樓價影響難測

美國聯儲局在香港時間今日凌晨公布最新議息果，決定維持現行利率不變，惟指出當地核心通脹水平已接近2%，又指出會以一個考慮個對稱式的2%通脹水平。中銀香港發展規劃部高級經濟研究員蔡永雄於電話會議內指出，聯儲局提出對稱式通脹這概念，反映出若在未來數個月通脹略高於2%，亦不會觸發當局加快加息步伐。惟他相信6月份聯儲局會再次加息，全年當局會加息3至4次，明年及2020年則會分別加息2至3次。

被問及本港銀行最優惠利率(P)何時會上調時，蔡永雄指出要視乎香港銀行同業拆息走勢，認為當香港與美國之息差再次拉闊時，屆時港元結餘會再次減少，促使拆息上揚。他預期當聯儲局在今年6月加息後，本港銀行未必會即時上調最優惠利率，相信最優惠利率在今年下半年上調機會不少。

至於最優惠利率上調後對香港樓價影響，蔡永雄指出中原樓價指數在今年首季累計升幅達9%，惟相信未來一段時間樓價升勢將會放慢。至於加息後對會否導致樓價下跌，目前仍難預測。

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