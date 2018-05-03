股轉系統：2017年掛牌公司保持高質量快速發展

全國股轉系統5月3日發文稱，作為國内創新創業型中小企業的代表群體，掛牌公司2017年業績整體呈現高質量增長，産業結構持續優化，新動能、新産業、新業態加速發展，新三板市場服務國家創新發展戰略的根基愈加深厚。截至4月27日，共計11371家公司須披露2017年年度報告，除已提交終止掛牌申請的147家公司外，共有10764家掛牌公司完成2017年年報披露工作，按期披露率96%。

已披露年報掛牌公司2017年共實現營收1.98萬億元，淨利潤1154.84億元，分别同比增長21.21%和14.69%，盈利面76.44%。披露2017年年報的10764家公司中，新經濟企業共4782家，佔比44.43%，涉及高端製造、生物醫藥、科技服務等新産業以及新文化、新零售等新業態。新經濟企業中有2654家公司增速符合瞪羚企業劃分標準，佔比55.50%。有28家掛牌公司符合全球公認的新經濟獨角獸劃分標準，集中在互聯網應用、文化娛樂、新科技、新環保和生物製藥産業。

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