銀河娛樂(00027-HK)一季度經調整EBITDA為43億港元 按年升36%

銀河娛樂(00027-HK)公布，于2018年第一季度，銀娛錄得集團收益為185億港元，按年上升32%，按季上升3%，經調整EBITDA為43億港元，按年上升36%，按季上升4%。「澳門銀河™」經調整EBITDA為33億港元，按年上升26%，按季下跌3%。澳門星際酒店經調整EBITDA為10億港元，按年上升55%，按季上升34%。「澳門百老匯™」經調整EBITDA為1300萬港元，對比2017年同期及第四季度分别為600萬港元及700萬港元。過去12個月集團經調整EBITDA為153億港元，按年上升38%。
于2018年第一季度，由于銀娛博彩業務淨赢率偏低，令經調整EBITDA減少約9800萬港元。淨赢率正常化後，2018年第一季度經調整EBITDA為44億港元，按年增長41%，按季增長8%。
于2018年第一季度，集團按管理層基準計算的博彩收益總額為172億港元，按年增長31%，按季增長3%。貴賓廳收益總額為99億港元，按年增長44%，按季增長4%。中場收益總額為67億港元，按年增長17%，按季增長1%。角子機收益總額為6.01億港元，按年增長14%，按季增長9%。
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)