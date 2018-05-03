〈TPK營業報告書〉觸控產業大者恆大 江朝瑞看好車用觸控成長動能

TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 營業報告書出爐，董事長江朝瑞指出，觸控產業經過逾 10 年快速成長後，整體觸控技術已趨於成熟，近幾年汰弱留強整合後，觸控產業發展逐步成熟，並朝大者恆大趨勢發展；看好今年包括 OLED 面板手機外掛式觸控需求增加，另外各大車廠陸續導入電容式車用觸控介面，也將是近年新成長動能。

江朝瑞表示，歷經近 2 年來組織改造與經營策略方向調整，去年營運已轉虧為盈；觸控產業自 2007 年 Apple 推出第一款 iPhone 起蓬勃發展，歷經超過 10 年快速成長階段，整體觸控技術已趨成熟；近幾年觸控產業更進入汰弱留強整合階段，許多觸控業者因缺乏競爭力，在不敵艱困競爭環境下已陸續退出觸控市場，整體觸控產業逐步邁向穩定成熟階段，朝大者恆大的趨勢發展。

根據 IHS 研究報告指出，2017 年手機觸控模組出貨量為 15.7 億片，隨著手機廠商推出新機種及因應消費者換機需求，手機觸控模組出貨量將穩定成長，預估 2017-2020 年 CAGR 約 4.1%。

平板電腦市場，報告書指出，隨著品牌客戶推出大尺寸平板電腦產品及二合一筆記型電腦產品獲市場好評後，大尺寸平板等觸控產品出貨量穩定成長；另外，過去電阻式車用觸控螢幕已逐漸被電容式取代，依 IHS 研究報告，2017 年電容式車用觸控螢幕出貨量約 3469 萬片，至 2020 年出貨量可成長為 5915 萬片，預估 2017-2020 年年複合成長率約可達 19.5%。

江朝瑞指出，今年整體觸控市場成長動能將來自各主要品牌客戶推出新世代的產品，刺激市場換機需求；因採用 OLED 面板的智慧型手機可望成為未來發展趨勢，外掛式觸控需求增加；隨著各大車廠陸續導入電容式車用觸控介面，也成為觸控產業近年來新的成長動能。

他表示，去年經營主要重點客戶，以獲利貢獻度為資源分配的指導原則，同時積極培養未來可望大放異彩的潛力客戶，著重客戶品質不是客戶數量，在市場產品策略上則是採取站穩利基並拓展潛在觸控應用新市場策略，除穩固既有觸控產品及市場外，同時積極拓展觸控應用領域，例如在二合一筆記型電腦及車用觸控應用產品方面都有良好的成長。

江朝瑞強調，身為觸控產業技術領導廠商，將可望以技術優勢、高度效率且具彈性的生產能力，與客戶共同開發創新產品規格，引領市場趨勢。