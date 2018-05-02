中國證監會規範券商第三方開戶交易的征求意見來了!

券商與第三方平台公司都一直在熱切期待的、規範券商借助第三方開戶與交易的征求意見稿來了!這份名為《關于規範證券公司借助第三方平台開展網上開戶交易及相關活動的指導意見》，目前正在行業内小範圍征求意見。

券商利用互聯網、銀行“導流”開戶的行為，有了硬約束。

監管層近日小範圍向證券公司征求意見，主要是就規範證券公司借助第三方平台開展網上開戶交易及相關活動進行指導(簡稱“意見”)，意見就當前券商利用互聯網開戶、交易、宣傳等過程中存在的問題給予規範，堵死了個别證券公司“打擦邊球”，為謀求短期内客戶數量和交易活躍度的快速增加，而忽視了新型信息技術固有風險的行為。

“現在金融監管越來越細，在分業監管的原則下，金融風險不能互相傳遞。這對一些利用集團或外部平台導流合作的互聯網券商的影響比較大，但對大多數的券商影響還不是那麽大。”上海一家大型券商經紀業務負責人告訴券商中國記者。

“這個指導意見明确了第三方互聯網平台和證券公司開展業務合作的規則，對行業發展有很好的促進和規範作用，從我們的角度是歡迎的!以前規則不明确的時候，各券商和各地監管部門的認識有差異，很多券商對于如何與第三方合作顧慮很深。現在規則明确了，對我們也是好事。”華東一家大型第三方機構資深人士對券商中國記者表示。

來源：券商中國

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