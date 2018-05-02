【港股收評】銀行股反高潮？ 收租股明日會反彈？

港股在5月份首個交易日低收，惟全日跌幅不足百點，表現還是可以說不過不失。不過今日大市只略多於千億元，反映出投資者目前並不急於出手。至於明日大市表現會否受聯儲局明日凌晨公布的議息會議結果影響？相信機會不大，因為市場人士早已預期聯儲局在是次議息會議宣布加息，反而投資者會更加關注聯儲局會如何評論美國通脹前景及經濟增長情況。始終今年內美國加息3至4次已是預期之內，若最終加息次數超過4次，對市場人士的衝擊是難以預料，所以投資者明晨要多花精神解讀新一份議息會議後聲明。

恆生指數收市報30723點，跌84點；國企指數收市報12193點，跌137點，成交額為1043.33億元。

既然聯儲局在今次議息加息機不會不高，明日投資者應該要將焦點投放在收租股及地產股？至少今日處於弱勢的收租股，明日應有反彈吧。除非有零售商戶指在五一黃金周期間，零售市況遠遜於預期。所以投資者若對收租股感興趣，既要留意議息會議聲明，其需要留意市場上有否對零售商戶在五一期間的銷情。

銀行股今日走勢個別，其中恆生銀行(00011-HK)今日再創新高。本地拆息高居不下，對存款基礎較豐厚的銀行自然是弊多於利，因為淨息差可以進一步拉闊。在中午已公布今年首季業績的渣打銀行(02888-HK)更指出，淨息差拉闊了2個基點，又指出該行在香港地區業務表現理想。可是渣打在午後轉升為跌，更一度處於81元邊緣，而渣打在倫敦股價表現疲弱。匯豐控股(00005-HK)會否在周五中午公布首季業績後，成為投資者沽貨借口？暫時宜再觀察，明日不宜出手。

至於內銀及內險股今日回落，相信與周一升幅過急，今日稍為冷靜一下，目前在基本因素並任何變化，無須太擔心。中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股則是另一個故事。從平保分拆的平安好醫生(01833-HK)將於周五掛牌，若屆時平安好醫生表現理由，相信平保H股可以更上一層樓，所以投資者應集中留意明日收市後，平安好醫生暗盤情況。

2018年5月2日下午5時9分

文﹕張偉倫

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