滬指震蕩整理人氣低迷 醫藥板塊走強

在多重利好消息提振下，周三早盤滬深兩市雙雙高開，創業板指開盤後不久一度沖高漲1.50%，随後，券商和銀行等權重金融股震蕩回落，滬深兩市股指紛紛沖高回落，創業板指甚至一度翻綠。午後，股指低位震蕩運行，滬指下探0.54%後震蕩回升。滬指收報3081.18點，跌0.03%，成交額1682.5億。深成指收報10342.85點，漲0.18%，成交額2169.4億。創業板收報1801.57點，跌0.22%，成交額775億。

盤面上，板塊分化明顯，醫藥、白酒、家用電器等大消費板塊集體走強，但題材股表現萎靡，國産軟件、海南、有色等多板塊領跌。

熱點板塊方面，醫藥股走強，廣濟藥業(000952-CN)、泰合健康(000790-CN)等6股漲停，魯抗醫藥(600789-CN)、浙江醫藥(600216-CN)等個股均紛紛走高。農藥和農牧飼漁板塊臨近尾盤異動沖高，民和股份(002234-CN)封漲停。

消息面上，美總統特使、財長姆努欽將于5月3日率團訪華 劉鶴將與美方代表團交換意見。中方歡迎美國總統特使、財政部長姆努欽率美方代表團于5月3日至4日訪華。中央政治局委員、國務院副總理劉鶴將與美方代表團就共同關心的中美經貿問題交換意見。

從今日盤面的表現來看，市場依然呈現為明顯的震蕩整理行情，基本延續了節前市場調整格局，沒有出現太大的驚喜。而且目前還看不到市場有反轉的迹象，當下市場屬于典型的調整格局投資者依然需要多看少動。總結一句話：市場依然在調整狀態中，目前還沒有逆轉的信号出現，這時需要繼續靜心修煉，多看少動觀望為主。

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