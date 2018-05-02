光洋科董事補選 現任團隊將辦說明會爭取股東支持

光洋科 (1785) 營運重步軌道後，將於今年股東會補選一席董事，除了現任經營團隊將提名私募投資人杰拉德集團人選外，前董事長陳李賀團隊也提出賀田投資公司為候選人，共同角逐該席董事。而光洋科現任團隊將在 5 月 3 日、4 日、8 日於北中南三地舉行股東說明會，除說明未來業務動向外，也盼爭取股東支持，拿下一席補選董事。對此，光洋科表示，在現任經營團隊努力下，營運穩步成長，去年底獲得策略性投資人杰拉德集團的私募資金挹注，為公司重要營運夥伴，其若能成為董事會成員之一，將更有助強化公司治理；而展望今年，在經營團隊努力下，業務將更趨穩固，獲利可望穩定成長。



光洋科 2016 年因財報不實，歷經股票暫停交易，去年在經營團隊重整業務下，營運重新步上軌道，並於去年第一季開始轉盈，去年全年獲利 1.15 億元，EPS0.33 元，今年第一季營收也在硬碟業務加持下，營收年增近五成，達 51.26 億元。



而歷經財報不實事件後，光洋科也強調，現任董事會及經營團隊各項行事，均以誠信、依法依規及公司治理為最高指導原則，並聚焦本業，重返獲利軌道，盼能藉由股東說明會，爭取股東支持，強化公司治理。



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