【大行報告】花旗：蘋果季績對亞洲整體元件供應鏈略負面 仍看淡iPhone銷售

花旗發表研究報告表示，蘋果1-3月季度銷售611億美元，市場預期為612億美元。毛利38.3%，市場預期為38.5%。iPhone銷量及均價遜預期。公司預期4-6月季度的銷售為515-535億美元，毛利為38-38.5%，意味每股盈利約2.07-2.23美元。市場預期為2.13美元。

該行指，蘋果4-6月季度預測略高于預期，不過，iPhone均價遜預期，蘋果亦表示已就組件作出採購。花旗視蘋果的公布對亞洲整體的供應鏈有溫和的負面影響。維持看淡iPhone銷量。

該行重申對台灣可成科技和铠勝控股「買入」評級，認為其市佔率可增加，對鴻海評級則為「沽售」，因公司預期競争會影響其毛利前景。此外，和碩聯合科技和緯創資通評級為「買入」，料受惠下半年iPhone銷量強勁及進一步提升市佔率。英業達集團亦會受惠AirPods銷售及HomePods加入新功能。廣達電腦則受惠Apple Watch的銷量增長，但因為盈利能力對其審慎。

花旗亦維持對通達(00698-HK)看好的看法，相信其于會受惠于在蘋果産品防水元件的應用增加；科威資訊則維持「沽售」，認為其前置鏡頭的訂單清淡。

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