大客戶Lexmark遭收購 協益Q1獲利僅40萬 今年減資加配息每股共4元

協益 (5356) 大客戶 Lexmark 為陸廠收購，今年業績銳減，首季僅獲利 40 萬元，影響頗深，董事會決定將進行現金減資 20%，每股退還股東 2 元，加上配息 2 元，股東今年每股可達到 4 元，不過，週三 (2 日) 股價仍大受衝擊，下探跌停板價位。而近年也積極將產品線與客戶結構朝多元化方向發展，去年第三季其旗下蘇州廠獲得海康集團中的鳳凰光學入股 56%，切入光學鏡頭市場，然佈局仍需時間發酵，Lexmark 的掉單，則對今年業績有立即性的影響，該公司曾評估此事件將影響今年業績規模達 30-40%。



協益去年第四季獲利已經大幅下降，單季 EPS0.41 元創低，全年稅後 4.68 億元，EPS 為 3.64 元。由於該公司可分配盈餘高達逾 25.5 億元，超過兩個股本，配息實力極佳，今年決配 2 元現金股利，加上退還股東 2 元，股東將拿到每股 4 元現金，股本則降低至 10.3 億元。



不過，資本市場仍首重未來，今年受到 Lexmark 股權結構轉變衝擊，首季營收 17.37 億元，年減 19.9%，其所公告之首季獲利中，稅後僅 40 萬元，EPS 為 0 元，導致股價跳空重挫並破底，最低來到跌停上一檔 34.75 元。根據公告，Lexmark 為陸廠 Apex 艾派克收購，目前間接持股逾 51%，Apex 去年已更名為 Ninestar Corporation.(納思達股份有限公司)。



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