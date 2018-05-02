匯兌損失增加 凱羿-KY第一季淨利較去年同期衰退59%

凱羿 - KY(2939) 受到匯兌損失影響，第一季淨利 0.98 億元，較去年同期衰退幅度高達 59%，每股盈餘 (EPS)1.96 元，遠遜於去年同期 EPS 5.15 元。凱羿 - KY2018 年第一季合併營收 9.43 億元，歸屬母公司稅後淨利 0.98 億元，EPS 1.96 元，營收與淨利分別較上季成長 6.78% 與衰退 3.7%，與去年同期比較，則分別衰退 43% 與 59%。



2018 年第一季產品營收比重依序為廚房用品 57%、家居用品 26%、電子電器 14%、美體養護 2%、運動器材及其他 1%；市場比重則為美洲 76%、歐洲 18%、亞洲與其他 6%。



凱羿表示，第一季營收較去年同期衰退，主要是因為 2017 年上半年 Copper Chef 鍋具大量出貨，基期較高所致。2018 年第一季的淨利表現衰退，主因來自於單季認列匯兌損失 4,826 萬元所致，相較於 2017 年第四季的匯兌損失 2,571 萬元增加，另台灣所得稅由 17% 提高至 20%，也導致稅率提高。



若以營業利益來看，2018 年第一季為 1.69 億元，季增 14%，呈現逐季加溫的態勢。展望未來，新產品生產進度將步入軌道，對營收貢獻可望加溫。



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