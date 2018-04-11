崇佑-KY主力產品出貨升溫 首季營收年增13.08%

崇佑 - KY(5543)3 月合併營收 9,098.3 萬元，較上月的 4,725.7 萬元成長 92.53%。累計 2018 年 1 至 3 月合併營收為 2 億 2,440.7 萬元，金屬天花板與金屬隔間牆體等主力產品出貨表現持續升溫，首季營收較去年同期成長 13.08%。崇佑 - KY 表示，近年來持續優化較高毛利的金屬天花板與金屬隔間牆體等產品營收結構，受惠浙江安諾優達生物科技司、恒瑞聖由醫藥大樓、廈門弘愛醫院等訂單出貨認列，帶動金屬天花板與金屬隔間牆體整體營收持續提升，繳出較去年同期成長 13% 成績。



根據中國國家統計局數據統計，截至 2017 年中國城鎮化比率達 58.52%，並較 2012 年的 52.57%，增加 5.95 個百分點。



崇佑 - KY 指出，近年來中國政府積極提高城鎮化發展，加速地鐵交通、民營醫院等建設，對於建材需求需符合堅固抗震、環保與高度客製化設計，以中國近 2,000 家金屬建材業者來看，崇佑 - KY 為打入中國地鐵、藥廠等案源專業金屬建材廠商之一，崇佑 - KY 在技術研發實力、生產規模及品質穩定性等，具備高度競爭門檻。



尤其是中國近百個城市持續投入地鐵建設計畫，崇佑 - KY 亦順利取得西安地鐵、香港幸福藥業等訂單，可望於第二季陸續完成出貨認列，帶動旗下主力產品銷售結構持續優化。



近期中國國務院總理李克強主持召開國務院常務會議中祭出減稅政策，自 5 月 1 日起製造業等增值稅稅率將從 17% 降至 16%，對於崇佑 - KY 整體營運產生正面挹注。



崇佑 - KY 新上任總經理張建智指出，將專注提升集團整體獲利持續優化為首要目標，採取優化產品銷售結構、研發新款金屬建材產品，以提升產品平均單價、以及擴大台灣、東南亞市場業務接單等三箭齊發營運策略，創造未來營運成長動能。



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