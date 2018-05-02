港股盤前—蘋果佳績、A股重開 估計港股今天整固

今天推介股份：

中國建築（3311）- 基建股有資金流入，公司現價 8 倍本益率偏低

1）在市場憧憬北韓局勢、貿易戰等負面因素得以舒緩及企業季績帶動下，恆指週一高開高走。指數全日收升 527 點，成交金額按日下跌約 4% 至 936 億。板塊方面，一如所料，風能、電力、水泥和航空股繼續強勢，重磅的內銀、內地劵商和基建股也有追捧。上週五弱勢的蒙牛（2319）和旺旺（151）依然受壓。平安（2318）和騰訊（700）的升幅亦少於大市。手機設備股也有後抽。煤炭股是表現最差板塊。另外，做空佔大市成交大幅下降至約 10.3%，是 4 月的最低位。牛熊証方面，熊証重貨區在 30900-30999 及 31100-31199，牛証則在 29800-29899。

簡評：考慮到 A 股休市、滬深港通依然關閉及市場部份資金仍在申購新股中，投資者不必太介意升市沒有成交配合，反而應尊重升市下做空大降。有分析指內地資本新規延後、挾空、屠熊及月結粉飾為週一升市的原因，但細看強勢的板塊大多是有良好的季績支持，若外圍如 A 股可喘定，筆者覺得升市有望持續。



蒙牛和旺旺這兩只內銷股是近月貿易戰憂慮下的受惠者，過去兩個交易日的逆轉或許是預示情況有望好轉。內地劵商和基建股走強看似剛起步，前者在 A 股休市下受追捧有點特別，且看 A 股復市是否能上升，週一 H 股也明顯跑贏了。中金（3908）及中信（6030）依然是首選。筆者對大型基建股一向有戒心，項目往往因社會責任而接下，毛利率也不高，工程稍有差池便會影響回報。一帶一路是機遇，但真正盈利貢獻還是有待証明。若要從板塊裡挑，業務集中在香港、澳門和國內的中國建築（3311）會是比較可取的。

2）美股週一先高後低，週二則曾大跌後跌幅收窄。綜合兩天，道指下跌約 210 點，標指下跌約 15 點而納指微升約 10 點。在市場觀望美國聯準會會議結果（週四）和中美貿易會談（週四及五），企業業績表現和經濟數據是過去兩天左右股市的主因。輝瑞和默克令投資者失望，麥當勞則報喜。



週二收巿後公布業績的蘋果，盈利、收入及派息均優於預期，第二季指引也高於市場預測，再加上公布千億美元回購股份，刺激股價收巿後大漲 5%。另外，美國原油產量與庫存有跡象上升，油價周二回落至兩周低位。十年期國債債息最新報 2.968%。港股 ADR 回軟 281 點，拆合等於恆指 30527 點。

3) 信報報導：澳門 4 月博彩毛收入 257.28 億澳門元，按年上升 27.6%，連升 21 個月，升幅高於 3 月的 22.2%，也高於市場預期的 22-24%。

簡評：澳門賭業股應可因消息做好。筆者覺得在港珠澳大橋通車後，博彩收入更可再上一層樓。銀河娛樂（27）、永利（1128）和美高梅（2282）現價仍然吸引。

4）白宮週一指，美國會延長加拿大、墨西哥、歐盟的鋼鋁關稅豁免限期至 6 月 1 日，而巴西、阿根廷和澳洲則與美國在原則上達成了協議。白宮亦正式宣布與韓國達成貿易協議，正式豁免韓國繳交鋼鋁關稅，並指決定符合國防利益。