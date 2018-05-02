資管新規有望帶給銀行IT系統40億增量市場空間

2018年4月27日，一行兩會一局聯合印發了《關于規範金融機構資産管理業務的指導意見》，資管新規正式落地。市場此前普遍擔心征求意見稿設定的過短的調整時間或導緻非标規模的大幅收縮，繼而使實體經濟面臨抽貸、斷貸，引發系統性流動性不足，并使銀行本已整體改善的資産質量發生大幅度反轉。現資管新規將過渡期延長了一年半至2020年末，相當于非标資産大緻的加權平均久期，銀行就此獲得更充裕的時間做出有序調整。

資管新規對資管業務進行了變革性規定，給銀行前中後台IT系統整改帶來了巨大需求，主要包括風險隔離帶來的子公司系統新建需求，以及産品期限、杠杆、種類、分級規定帶來的全流程模塊整改需求。銀行資産管理和綜合理財系統將成為整改重點，此外也涉及到托管、監管的部分模塊。

機構認為，農村銀行和城商行的迅速成長大大擴展了銀行體量，成為資管新規下系統整改需求最大的群體。保守估計具備新建系統需求的銀行約30家，具備改造模塊需求(平均改造數約5個)的銀行約757家，模塊單價和系統單價分别在數十萬元和數百萬元量級。最終測算結果顯示，資管新規有望為銀行IT建設帶來41.5億元的總市場空間，其中，由于存量用戶龐大，綜合理財系統和資産管理系統的改造貢獻了絕大部分市場。

A股中，恒生電子(600570-CN)深耕金融IT領域多年，積累了銀行、券商、基金、保險等行業的大量高價值客戶。赢時勝(300377-CN)新一代資産管理系統平台項目和新一代資産托管系統項目已全部完成并全面投入市場應用，新一代産品具有“全資産、全業務、全數據、全行業”的特征。

來源：國泰君安

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