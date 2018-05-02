【復牌】大生農業(01103-HK)因華信事件令去年度利潤降至2.5億

大生農業金融(01103-HK)公布，於3月20日刊發業績公告後，注意到根據近期之互聯網媒體報導，債權人委員會已告成立，以審閱中國華信之資產出售事項；及正在商討中國華信之債務重組計劃。

該公司若干客戶之業務受到中國華信事件影響，該公司於截至2017年12月31日止年度之經審核綜合業績乃在未經考慮中國華信事件對該公司若干客戶之影響的情況下編製。鑒於中國華信事件乃於編製及刊發業績公告後發生，公司管理層建議就集團之貿易及其他應收款作出進一步減值，而公司核數師目前正根據「香港審計準則第560號期後事項」進行審核程序。在此初步階段，公司管理層認為，下列截至2017年12月31日止年度之數字須進行調整；全面收益表：行政及其他費用將增加約3億元至4億元(人民幣.下同)；所得稅費用將減少約7000萬元至1億元；非控股權益應佔年度利潤將減少約3000萬元至4000萬元；及公司持有人應佔年度利潤將減少約2億元至2.5億元。

該公司截至去年12月31日止年度之末期業績將會在切實可行的情況下盡快進行相應更新，而其於2017年度之年報將因有關調整而延遲刊發。

鑒於中國華信事件乃於編製及刊發業績公告後發生，該公司管理層建議就該公司之貿易及其他應收款作出進一步減值，而公司核數師目前正進行審核程序。

股份申請今日復牌。

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