美股盤後─財報公布前 蘋果股價上漲 帶動Nasdaq收高 道瓊縮小跌幅

蘋果財報公布前，其股價上漲 2.3%，帶動 Nasdaq 指數週二收高。道瓊則大幅削減跌幅，盤中一度大跌達 355 點。

蘋果股價上漲，推升科技股收高 1.5%。



道瓊工業平均指數收低 64.10 點或 0.27% 至 24099.05。

Nasdaq 指數收高 64.44 點或 0.91% 至 7130.70。

S&P 500 指數收高 6.75 點或 0.25% 至 2654.80。

費城半導體指數收高 21.54 點或 1.73% 至 1265.94。

週二收盤後，蘋果將公布會計年度第二季獲利與營收。蘋果為美國最大型公開交易公司，市值近 8500 億美元。

分析師說，蘋果今晚公布財報，讓大多基本面投資人無意大幅改變風險。但即使執行長庫克今晚公布結果不佳，大多分析師仍將認為蘋果第一季完全成功。

目前為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，80% 獲利優於預期。默克，輝瑞等公司今日均公布獲利優於預期。

投資人亦注意華盛頓，Fed 今日開始舉行為期二天的政策會議。投資人不預期 Fed 會改變利率，但將注意央行對通貨膨脹與經濟的觀點。

分析師說，壞消息是，通貨膨脹壓力在增加。好消息是，Fed 必須有所作為。Fed 於 2012 年初公開宣布將推升通貨膨脹至接近 2% 目標後， 便一直努力不懈。

「現在，他們的任務似乎已經完成。Fed 官員可能持續他們所宣布的緩慢緊縮貨幣政策路線。」

波音股價下跌 3.4%，拖累航空股收低 1.8%，並創 2017 年 11 月以來，首度連六天下跌。

經濟數據方面，美國 ISM 公布 4 月製造業指數為 57.3。