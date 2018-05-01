美財政部與行業組織討論限制中國投資的立法--消息人士

路透引述四名參與會面的消息人士稱，美國財政部官員周一與大約10個行業組織進行會談，討論最新的立法草案。該立法將收緊對外國投資的審查，以限制中國收購美國先進科技的努力。

財政部一位高級官員將此次會談描述為「完全正面的」。

「我們向與會者介紹了當前的局面和這份法案的方向，但並沒有過多的商議草案文本內容，」這位資深官員表示，他因未獲授權公開談論此事而要求匿名。”我們之前已經對措辭做了幾處修改，讓業界對法案內容更加明晰，但與此同時堅持了維護國家安全的大原則。”

這名官員表示，參眾兩院最終將如何修改這項立法案仍有待觀察。該立法將擴大美國外資審議委員會(CFIUS)的審查範圍。

美國企業對這項議案非常關註，因為它將授權CFIUS進一步收緊對中國投資美國企業的限制。它還可能招致中國的報覆措施，也限制美國企業進入中國市場。

收緊CFIUS審查流程是特朗普政府支持的多項舉措之一，以借助更偏貿易保護主義的政策立場，壓制來自中國的商品進口，同時提高獲批交易的監管門檻。特朗普政府的其他措施還包括對進口鋼鋁加征關稅。

一位消息人士稱，與會者包括美國最有影響力的商業遊說組織—美國商會。

兩名消息人士透露，支持修改CFIUS審查規定的人士目前希望將這項立法附加在年度美國國防授權法案(NDAA)當中。NDAA每年通過一次，負責向美國防衛項目撥款；該法案已經連續55年獲得通過，今年也有望通過，盡管國會將舉行期中選舉。

上述財政部官員稱，議案最終版本要由國會議員確定。

據路透所見，會上討論的立法草案將刪除一項措施。一些科技企業曾抱怨根據該項措施，如果他們的技術出售涉及知識產權授權與支持，則必須獲得CFIUS批準。

草案中還規定，投資基金可以采取被動投資策略從而免受CFIUS監督，即便其中有外資參與，前提條件是投資決策是由美國人作出，而且決定聘請這些美國人的也是美國人。

投資基金此前抱怨稱，根據較早版本的立法，如果他們管理著來自中國的資金、並希望投資於某些高科技企業，就可能成為CFIUS的審查對象。

立法草案還把被動型投資定義為”直接或間接的”，但同時廢除了一項措施，即如果被動策略投資者可以獲得非技術性信息，可能要接受CFIUS的審查。不過任何獲得技術信息的投資仍將受到CFIUS的審查。

財政部負責管理CFIUS，後者的審查範圍包括所有對美國的外國投資，包括股權投資。

在科技企業和其他方面的壓力下，該草案已經作出過一些修改來緩和實施方式。

來自政府、國會、投資界與高科技領域的人士目前正在敲定CFIUS相關議案的第四個版本。此前至少有一次有人建議對該議案進行修改，以縮窄CFIUS的審查範圍。

(路透華盛頓4月30日)

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