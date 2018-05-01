騰訊音樂要去美國IPO 邀請投行投標



湯森路透旗下IFR周一援引消息人士報導稱，中國最大的音樂流媒體公司—騰訊音樂娛樂集團已邀請多家投行下周投標(pitch)，為其安排規模最高為40億美元的美國IPO。

騰訊音樂娛樂集團是中國科技巨擘騰訊控股(00700-HK)旗下公司。IFR報導稱，騰訊音樂計劃在今年底之前上市，籌資規模預計介於30億至40億美元之間。

騰訊發言人對IPO計劃未予置評。

據IFR報導，騰訊音樂尋求的IPO估值約為250億美元。

IFR根據Spotify在監管文件中披露的信息估算，2017年底時，騰訊音樂與歐洲Spotify(SPOT.N)進行換股時，它的估值約為123億美元。根據換股協議，Spotify持有約9%的騰訊音樂股權，騰訊控股持有7.5%的Spotify股權。

截至上周五，Spotify的市值為285億美元。

IFR稱，騰訊音樂娛樂集團去年年底首次開始與銀行業者討論計劃IPO事宜。不過進展緩慢，因為該公司專註於Spotify交易，而且研究在香港上市的可能性。香港交易所公布，計劃通過放松上市規則鼓勵更多科技公司在香港上市。

據IFR，騰訊音樂娛樂集團已經決定在美國上市，因為Spotify就在美國上市，而且香港交易所(00388-HK) 新規現在不容許加權投票權。

港交所將在7月31日之前就此另再咨詢市場意見。

(路透香港4月30日)

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