中國華信將按與俄油的供應協議增加ESPO原油進口量--消息

四位貿易消息人士稱，中國華信能源有限公司計劃按照與俄羅斯國家石油公司(Rosneft，俄油)的長期供應合同，增加俄羅斯東西伯利亞-太平洋石油管道(ESPO)的原油進口量，因為越來越多的國內煉廠尋求獲得ESPO原油。

這四位消息人士稱，從7月開始，華信可以從俄油獲得八批各74萬桶左右、總計592萬桶的ESPO原油船貨。這些船貨是華信與俄油2017年底簽署的五年期供應合約的一部分。根據該合約，俄油每年向華信供應1,200萬噸原油。

此前俄油向華信的供應規模為六批ESPO原油船貨、兩批索科爾(Sokol)原油船貨、以及兩批烏拉爾原油(Urals)船貨。上述消息人士表示，華信將索科爾原油船貨換為ESPO原油船貨。

俄油周五在一封電郵中稱，將根據協議中的時間和數量提供定期供應，但並未表示正增加對華信的ESPO原油供應。

是次互換安排表明，華信與俄油的裏程碑式原油供應協議仍保持不變，盡管前者對後者的90億美元投資計劃已暫停。

3月，有消息稱華信創始人及董事長葉簡明涉嫌經濟犯罪被中國當局調查，這讓該公司的貿易夥伴受到了驚嚇，但市場參與者確信中國政府可能會介入，接管這家民營企業。

「如今，市場認為中國政府介入解決問題的可能性很大。3月那時出現的恐慌已經過去了，」北京一位負責華信俄羅斯石油業務的貿易管理人員稱。

ESPO船貨增加，使得華信掌控的船貨占到月售海運ESPO原油總量的30%左右，超過了19%的比例，從而令該公司成為一家向中國供應俄羅斯原油的重要供應商。中國是全球最大的石油進口國。

俄羅斯在3月是中國的頭號石油供應國，為連續第13個月穩坐這把交椅。

其中一位消息人士稱，華信的交易對手數量也增加至六至七家，這些買家購買了5-6月裝運的船貨；另外該公司上月還通過第三方，首次在向中國獨立煉廠鴻泰能源(Hontop Energy)供應ESPO原油的競標中勝出。

華信在新加坡有六名員工，處理原油銷售和運營事務，該團隊的董事總經理Ocean Qiu則坐鎮上海。

(路透新加坡/莫斯科/北京4月30日)

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