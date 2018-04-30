兩韓邁向終戰和平？惠譽：漫長且難以預測

對於南北韓是否將邁向終戰和平，國際信評機構惠譽 (Fitch Ratings) 週一 (30 日) 表示，兩韓峰會並未消除軍事對峙風險，關係正常化進程，「漫長且難以預測」。

上週五，南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩，舉行歷史性峰會，並簽署「板門店宣言」，宣布今年內結束韓戰。

根據 CNBC 報導，雖然上述消息看似可喜，但惠譽認為，先前於 2000 年、2007 年舉行的兩韓峰會，皆未獲致明顯成果，本次峰會，很可能是北韓為了爭取時間、緩解經濟制裁，所祭出的手段。

惠譽也強調，上週五的兩韓峰會，缺乏「關鍵細節」，例如，兩韓是否對「無核化」的定義，取得一致看法？

惠譽示警，南北韓緊張局勢，能否有效緩解？未來又將如何發展？皆難以預測；若美國認為，峰會外交無法實現「無核化」目標，緊張情勢恐再度升溫。

上週五，美國總統川普在推特上寫道，歷經 1 年來導彈試射、核試等紛擾，南北韓終於舉行歷史性峰會，「好事正在發生，但只有時間能證明。」

此外，川普還特別說道，感謝「我的好友習近平」幫忙，若不是他，過程恐更久、更艱辛

週一韓股收漲，KOSPI 指數上漲 0.92%(22.98 點)，收在 2,515.38 點。