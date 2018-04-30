能緹積極布局營建事業 估Q3完工交屋認列 有機會轉虧為盈

能緹 (3512-TW) 今 (30) 日董事會決議，擬以新台幣 2.98 億元向皇龍建設購入台南市國安段營建土地及建物，並開發興建住宅，估計 2020 年 9 月可完工，估計銷售額 9 億多元；而台南市仁德區白崙段土地，今 (2018) 年 7 月將可完工交屋，估有 4.5 億元的銷售額，且目前已銷售 9 成，預估可認列獲利 6000 萬元，可望挹注第 3 季營收表現。

此外，能緹今日也同步宣布，台南市永康區永華段土地擬興建大樓住宅出售，並由皇家營造公司承攬新建工程，工程契約總金額 2.3 億元。能緹財務長溫財炳表示，永華段土地預估 2019 年 11 月可完工，估銷售額約 10 億元，目前大樓住宅 160 戶已銷售 90 戶。

溫財炳說，目前進行中的還包括台南康樂段開發案，總戶數 70 戶，預估 2020 年 10 月完工，預估營收挹注 13.38 億元，獲利 2.54 億元，以及台南市仁德區白崙段土地，估計今 (2018) 年 7 月可完工交屋，估計有 4.5 億元的銷售額，此住宅大樓目前已銷售 9 成，將在 8、9 月點交入帳，預估可認列獲利 6000 萬元，可望挹注第 3 季營收表現。

散熱機構件廠能緹在皇龍建設入主後，以電子和營建事業兩大事業體雙營運為主軸，去年能緹營收 100% 來自電子事業，今年起陸續有建案完工交屋、營收入帳，溫財炳表示，展望今年，能緹在台灣會積極衝刺營建事業，而機構零組件事業也會持續進行，目前也有智慧音箱相關的新客戶訂單進行中。

電子產品部分，能緹原有的金屬機構件除了持續出貨給散熱模組雙鴻等廠商，也打入富士康集團新收購日本夏普 (SHARP) 供應鏈，取得夏普高階智慧型手機中框金屬機構件獨家供應訂單，去年 6 月接到任天堂 SWITCH 遊戲機機構件訂單，且也順利切入 SONOS 智慧音箱供應鏈。

由於能緹尚未公告首季營收，溫財炳透露，第 1 季為新舊機種銜接，預估能緹仍處於虧損，而第 2 季狀況會優於第 1 季，第 3 季在營建事業獲利挹注下，將會是營收的高峰期，有機會由虧轉盈。