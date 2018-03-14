營建、電子雙引擎 能緹今年營運拼轉盈 上週完成3.48億現增募集

散熱機構件廠能緹 (3512) 為皇龍建設入主，今年起有建案完工交屋，營收入帳，加上金屬機構件受惠任天堂 Switch 遊戲機挹注，內部對今年成長樂觀。該公司因應資金需求，日前辦理現金增資 3.48 億元，每股發行價格 29 元，上週已募集完畢。該股 2 月初一度突破 40 元大關創高，隨後一路下挫，週二 (13 日) 跌逾 5% 以 31.55 元寫下一年來低點價位，並且逼近現增價，週三 (14 日) 反彈上漲，最高達 34.6 元，漲逾 7%。



能緹本業為散熱機構件，但近年營運賠多賺少，2015 年為皇龍建設入主，導入地產開發業務。法人指出，能緹陸續於台南市取得三筆營建用地並興建住宅大樓，其中「峰時代」已完成約八成預售，且已自去年 3 月動工，預計今年 9 月可完工交屋並認列收入入帳。



另外，台南中興段及康樂段兩個建案則分別預計於 109 年 4 月及 10 月完工交屋並認列營業收入，三案總計約新台幣 22 億元。藉著大股東皇龍建設在台南地區耕耘 45 年，推出百餘個建案及 8000 戶家園的經營實績，該公司未來將會每年推案，以維持公司穩定獲利。



此外，電子機構件方面，能緹除 PC 產品線之外，近年非 PC 業務，朝多元化產品發展，擴大 Non-PC 的市場應用範圍。除持續出貨給散熱模組雙鴻等廠商外，另受富士康集團整合新收購日本夏普 (SHARP) 公司之資源，切入其高階智慧型手機之手機中框等金屬機構件，且任天堂 SWITCH 遊戲機訂單陸續發酵，去年合併營收近 14 億，同比成長逾 1.5 倍。



該公司今年前兩月營收 1.29 億元，年增率 35%，法人指出主要是 Switch 銷售力道強勁貢獻，後續表現也值得期待，搭配營建入帳，今年將是該公司啟動營建、電子雙引擎獲利元年。



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