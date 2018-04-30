美律Q2可望回溫 留意兩大風險

美律 (2439-TW) 首季毛利率下滑到 9.3%，主受匯率、營收下滑及娛樂事業產品單價下滑等因素影響，每股虧損 0.36 元，創 22 季來新低，今 (30) 日召開法說會，將接任總裁的黃朝豐指出，第 2 季營運將可回溫，但須留意大陸缺工及被動元件缺貨的兩大潛藏風險。

美律今年第 1 季營收 43.49 億元，季減 57.8%，年減 3.5%，創 2016 年第 2 季以來、近 7 個季度新低，營業毛利 4.05 億元，毛利率 9.3%，季減 6.8 個百分點，年減 10.37 個百分點，營業虧損 4702 萬元，稅後虧損 7111 萬元，每股虧損 0.36 元，為 2012 年第 3 季以來首度虧損。

黃朝豐表示，首季毛利率下滑，第 2 季毛利率將可回升，但無法回到去年下半年水準，第 2 季蘇州美特也將是虧損；另外，大陸缺工及被動元件缺貨問題，恐將對第 2 季營運造成影響，是兩大潛在風險，不過，4 大產品線包括娛樂耳機、揚聲器、電池、免持聽筒等營收年增將可望正成長。

黃朝豐說，第 2 季娛樂事業在新品出貨挹注，加上無線藍芽耳機需求回溫，預估營收季增 60%，今年全年娛樂事業年增 10%；揚聲器第 2 季營收季增 15%，全年可望年增 50%。