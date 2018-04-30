5月1日起一批重磅新規將正式實施：抗癌藥零關稅

5月1日起一批重磅新規將正式實施

明天就是5月1日了，有一批新規開始實施，而且與你我的生活息息相關。趕緊來了解一下。

保險中介業務被進一步規範

《保險公估人監管規定》和《保險經紀人監管規定》5月1日起實施。《保險公估人監管規定》明确了經營保險公估業務備案的要求和程序，規範了保險公估從業人員執業要求，并在強化自律管理、嚴格法律責任等方面作出新的制度安排。《保險經紀人監管規定》從股東、高管、資格準入等方面都提高了要求，同時還提高了處罰力度，將有力地規範保險經紀業務、防範風險，維護投保人、被保險人、受益人合法權益。

三項深化增值稅改革措施將施行

5月1日起，增值稅稅率降低、統一小規模納稅人标準和退還部分企業留抵稅額等3項深化增值稅改革措施正式施行，這是繼營改增後又一減負降稅重要舉措。

這三項改革措施具體包括，調整增值稅稅率，將原本17%、11%稅率分别降低為16%和10%;統一增值稅小規模納稅人标準，年應征增值稅銷售額500萬元及以下為小規模納稅人;對裝備制造等先進制造業、研發等現代服務業符合條件的企業和電網企業在一定時期内未抵扣完的進項稅額予以一次性退還。上述三項措施，全年將減輕市場主體稅負超過4000億元，内外資企業都將同等受益。

抗癌藥等28項藥品零關稅

5月1日起，我國將取消包括抗癌藥在内的28項藥品進口關稅。調整後，除部分生物堿類藥品等少數品種外，絕大多數進口藥品，特别是有實際進口的抗癌藥均將實現零關稅。目前我國進口藥實際關稅稅率大部分在3%至6%之間。初步預計，“零關稅”新政後進口藥品的總體費用將下降約10%。

《快遞暫行條例》實施 未溝通直投快遞櫃屬于違規

《快遞暫行條例》將于5月1日起實施，條例快件處理操作規範，指引企業在操作中采取有效措施保障快件安全，要求“不着地、不抛件”，防範“野蠻操作”。快遞未與收件人進行溝通協調并得到許可後，直接將快遞包裹放入快遞櫃、快遞代收點等行為將被視為違規。經營快遞業務的企業及其從業人員出售、洩露或者非法提供快遞服務過程中知悉的用戶信息，情節嚴重的最高處10萬元罰款。

辦護照等出入境證件 隻跑一次

國家移民管理局出台新政決定，自5月1日起，在全國實行辦理護照等出入境證件“隻跑一次”制度。通過優化辦證流程、簡化申請材料、開展網上提前預約等，群衆到出入境接待窗口申辦護照、往來港澳通行證及簽注、往來台灣通行證及簽注等出入境證件，一次即可完成全部申辦手續。

特定嚴重失信人將被限制乘坐火車、飛機

近日，國家發改委、中央文明辦、最高法、人社部、民航局、鐵路總公司等多部門聯合發布相關意見，在一定期限内适當限制特定嚴重失信人乘坐民用航空器、火車。相關規定自2018年5月1日起實施。

被限制乘坐火車的人包括：擾亂鐵路站車運輸秩序且危及鐵路安全、造成嚴重社會不良影響的;在動車組列車上吸煙或者在其它列車的禁煙區域吸煙的;無票乘車、越站(席)乘車且拒不補票的等7類。

被限制乘坐飛機的人包括：編造、故意傳播涉及民航空防安全虛假恐怖信息的;堵塞、強占、沖擊值機櫃台、安檢通道、登機口(通道)的;妨礙或煽動他人妨礙機組、安檢、值機等民航工作人員履行職責，實施或威脅實施人身攻擊的等9類。

第四套人民币部分券别將停止流通

央行發布公告，自2018年5月1日起停止第四套人民币100元、50元、10元、5元、2元、1元、2角紙币和1角硬币(第四套人民币部分券别)在市場上流通。2018年5月1日至2019年4月30日期間，第四套人民币部分券别持有者可到各銀行業金融機構營業網點辦理兌換。此後，則須到中國人民銀行分支機構選定的銀行業金融機構辦理兌換。

社保費率階段性降低再延一年

人社部和財政部聯合發布通知，將養老保險、失業保險和工傷保險的階段性降低費率政策延長至2019年4月30日。今年政策還新增了工傷保險費率下調的内容。自2018年5月1日起，在保持八類費率總體穩定的基礎上，工傷保險基金累計結餘可支付月數在18(含)至23個月的統籌地區，可以現行費率為基礎下調20%;累計結餘可支付月數在24個月(含)以上的統籌地區，可以現行費率為基礎下調50%。降低費率的期限暫執行至2019年4月30日。

自動駕駛汽車路測規範發布

工信部、公安部、交通部三部委聯合印發 《智能網聯汽車道路測試管理規範 (試行)》，5月1日起施行。該規範明确智能網聯汽車自動駕駛包括有條件自動駕駛、高度自動駕駛和完全自動駕駛。規範對測試主體、測試駕駛人、測試車輛等提出要求，明确省、市級政府相關主管部門可自主選擇測試路段、受理車輛申請和發放測試号牌。

個人稅收遞延型商業養老保險試點

自5月1日起，我國將在上海市、福建省和蘇州工業園區實施個人稅收遞延型商業養老保險試點。試點期限暫定一年。

個人稅收遞延型商業養老保險是指個人繳納的保費在一定金額之内可以在稅前工資中扣除，而在將來退休後領取保險金時再繳稅，這和個人收入納稅後才能購買商業保險有所不同。

英烈保護法實施 捍衛英烈榮光

十三屆全國人大常委會第二次會議表決通過了《中華人民共和國英雄烈士保護法》。該法自5月1日起施行。英烈保護法規定，亵渎、否定英雄烈士事迹和精神，宣揚、美化侵略戰争和侵略行為，尋釁滋事，擾亂公共秩序，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

軍人非因公外出可穿軍裝

新修訂的《中國人民解放軍内務條令(試行)》《中國人民解放軍紀律條令(試行)》《中國人民解放軍隊列條令(試行)》，5月1日起施行。其中明确，軍人非因公外出可以着軍服，也可以着便服。軍委訓練管理部對此解釋，軍人着軍裝參加校慶、婚禮、頒獎，以及其他非公務活動，既能夠展示軍人良好形象，也能激發軍人的職業榮譽感。

北京：占道停車場白天停車不足15分鍾不收費

5月1日起，北京調整機動車停車場計時收費有關政策，即：實行計時收費的停車設施，滿15分鍾後方可收取停車費，不足15分鍾的不收取費用，夜間停車不滿2小時不收取停車費。

上海：企業開辦耗時再縮減

《上海市行政審批告知承諾管理辦法》5月1日起施行。在傳統的審批方式中，企業要辦理證照，必須先提交所有材料，審核通過後才能拿到行政許可。而實行告知承諾制後，申請人當場承諾就能當場拿證。申請人如果未履行承諾，不僅要撤銷行政審批決定，最高罰款30萬元，失信信息還要納入上海市公共信用信息服務平台。

海南：實施59國人員入境旅遊免簽政策

5月1日起，海南實施59國人員入境旅遊免簽政策。59國國家人員持普通護照赴海南旅遊，可從海南對外開放口岸免辦簽證入境，在海南省行政區域内停留30天。

本文來源：第一財經日報

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