收購效應激勵 君耀開盤跳空漲停 國巨重返600元之上

被動元件龍頭國巨 (2327) 上週五宣布將公開收購君耀 - KY(6422)，國巨今日早盤重回 600 元大關，漲幅超過 6%，最高來到 649 元，君耀開盤則是馬上鎖住漲停 72.4 元。法人預期，此收購案對國巨長期營運發展有利，將君耀併入後營收貢獻將增加約 5%。法人分析，君耀為電路保護元件供應商，主要產品 TVS、MOV、GDT、SPG、ESD、PPTC、TSS，其中 TVS 瞬態抑制二級管為全球前三大，產業布局應用以安防佔 24%、通信佔 19%、電源供應佔 14%、汽車電子佔 11%、智慧電表佔 4%，客戶為中國大陸大廠，大陸佔 90% 銷售區域比重。



法人認為，國巨收購君耀以強化車用電子、工規等利基型市場為主，加強旗下產品的完整性與全球佈局。對國巨長期營運發展更是有利，併入君耀後對國巨營收也預計貢獻約增加 5%，將使其產品線更趨完整，提供一次性購足服務。



國巨擬公開收購君耀已發行普通股，預計每股現金新台幣 73 元作為對價，公開收購期間從 5 月 4 日到 6 月 21 日止，擬公開收購君耀全數普通股約 4610 萬股，預計總收購金額 16.86 億元到 33.65 億元。國巨強調，此案是雙方協議合意。



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