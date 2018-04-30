【IPO追蹤】香港同股不同權起航 傳小米本周遞交上市申請

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討論了5年的同股不同權制度(WVR)今日(30日)正式在港生效，並即時接受上市申請。內地智能手機生產商小米已做好來港掛牌的準備，並於近日進一步理順管治班子，包括晉升在上市過程擔當重要角色的集團首席財務官(CFO)周受資。消息指出，若一切順利，小米將於本周遞交上市申請，料很大可能於五一勞動節假期(周二)後入表，預期最快可於6月底至7月初掛牌，小米勢搶飲同股不同權新股的頭啖湯。 雷軍持股擬採1比10投票權 據消息人士透露，小米的上市籌備工作已進入最後階段，有望於本星期遞交上市申請，但按現時最新進度，或未必能趕及周一入表。據悉，由創辦人、董事長兼行政總裁(CEO)雷軍等持有的特殊股權，將會採用同股不同權股份的投票權上限，即每股特殊股份相當於10股普通股的投票權，意味雷軍在上市後只須最少持9.1%特殊股權，即可擁有小米的控股權。 綜合市場消息，小米的估值將介乎600億美元至1000億美元(約4680億至7800億港元)，但年初有報道稱其估值或達2000億美元(約1.56萬億港元)，相等於近半間騰訊(00700-HK)的市值(截至上周五為3.69萬億港元)。 據悉，小米今次在港上市計劃集資至少100億美元(約780億港元)，有機會成為今年全球最大型的科技新股，高盛、摩根士丹利及中信証券(06030-HK)為其上市保薦人。 兩創辦人離職 CFO上位 小米在初步招股書中將準備提及有關發行中國預託證券(CDR)的可能，但由於發行CDR由內地監管部門主導，故最終會否刊載相關內容仍有變數。 在入表申請上市前夕，小米管理層作出人事改組，有分析指此舉是為了理順管理班子。雷軍於上周五(27日)晚發出內部郵件宣布管理層變動，8名聯合創辦人中，有兩人宣布離職，包括是原戰略副總裁黃江吉及首席科學家周光平。雷軍在信中說，黃江吉及周光平以個人理由辭任，並指管理層理解他們的選擇，感謝他們過去對小米長期的付出及奉獻。本報周日曾致電黃江吉作進一步了解，他未有回應離開小米的消息，着記者先向小米聯絡。 同時，小米首席財務官周受資獲升任為高級副總裁。周受資於2015年加入小米，此前他曾在高盛及基金公司DST工作，任職於DST時曾主導投資包括小米、京東、阿里巴巴及滴滴出行等科技巨擎。雷軍表示，周受資的領導力及業務管理能力皆傑出，「期待他在財務、投資和HR(人力資源)等方面發揮出更大的作用。」 今次是小米首度有聯合創辦人離職，並選擇在公司即將申請來港上市的關鍵時刻作出高層人事變動。不過，內地傳媒報道，周光平及黃江吉對小米的重要性近年已下降，他們原本負責的部門早已改由雷軍親自掌管，並形容周、黃兩人實際上已處於「虛職」狀態。(信報)