明日 香港金融服務發展的新時代

容許大型的「同股不同權」新經濟企業、以及未有收入的生物科技企業來港上市的新興及創新產業公司上市制度，將於明天生效，並開始接受申請。我相信很快會看到首批這些企業來港掛牌，新安排勢將提升香港證券市場的闊度和深度。

香港是中國的國際金融中心，也是亞洲首屈一指的金融中心。金融服務業是香港經濟的重要支柱，貢獻本地生產總值約百分之十八，從業員人數相等於總就業人口的百分之七，行業人均帶來的增加價值170萬港元，較其他主要行業高一至三倍，是本港高增值職位的一大來源。我們有必要以前瞻和策略性的角度，持續提升本港證券以致整體金融市場的競爭力。

近年，相信大家也感受到創新科技浪潮如何顛覆全球經濟格局。科技發展一方面改變了我們的生活習慣、消費及溝通模式，也大大影響了企業營運與發展路徑。市場過去數年也一直討論，如何把握新一輪創科浪潮下的龐大機遇。去年八月，特區政府成立了由我主持的金融領導委員會，並決定在維持市場質素和確保投資者保障的前提下，積極推動發展香港成為新經濟企業首選上市平台。這次新上市制度得以推行，要感謝市場各持份者實事求是地討論及提出意見，也有賴港交所及證監會聯手推動促成，使新安排能穩健地落實。

金融市場發展必須服務實體經濟，以上順應創新科技變革的調整是一例，而近年綠色金融冒起，回應國際社會對環境保護及氣候變化的關注，亦須予以重視。

在2015年底，全球各國簽訂《巴黎協議》，並要履行減排承諾，改變以往高碳排放的經濟增長模式，並加大在環保項目方面的投資，逐步向綠色可持續的經濟模式轉型。經合組織(OECD)估計在2016至2030年期間，全球每年便需要高達近7萬億美元的資金，投資於世界各地的綠色基礎建設。

以中國為例，國家承諾減排目標是在2030年把碳強度（即每單位國內生產總值的碳排放量），從2005年的水平降低60%至65%。國家在「十三五」規劃中亦有專章談到應對全球氣候變化，提出將重點推動工業、能源、建築和交通領域的低碳發展，以至試驗「零碳排放區」工程。隨着國家加大綠色建設，去年中國已成為全球最大的綠色債券發行國，合共發行了約230億美元的綠色債券。

香港有國際金融中心和全球最大離岸人民幣樞紐的優勢，加上未來「一帶一路」沿線國家對可持續發展的龐大融資需要的機遇，香港很有潛力發展為區域綠色金融中心。

為推動香港綠色金融發展，我在預算案中宣布推出1000億元的政府綠色債券發行計劃，發債所得將撥入基本工程儲備基金，為符合一定綠色原則和標準的政府工務項目，例如與可再生能源、能效提升、可持續水資源及廢水管理等相關項目提供資金。我們會盡快向立法會提交決議草案，以期在今個財政年度發行首批政府綠色債券。

此外，因應投資者對綠色金融產品的興趣和需求增加，我們也要為這些產品訂立指引和標準，提升透明度和公信力。香港品質保證局今年初已設立「綠色金融認證計劃」，為有意發行綠色金融工具的企業提供第三方認證，認證計劃已開始提供服務。

為了吸引更多企業來港發行綠色債券，我在預算案宣布推出「綠色債券資助計劃」，發債人若在香港發行金額五億港元或以上的綠色債券，可全數獲得資助相關的認證評審費用，上限為八十萬元，與現時鄰近市場類似的計劃相比，這已相當具吸引力。

為了提升香港債券市場的競爭力，發展香港的債券市場，我還在預算案中推出一系列其他措施，包括債券資助先導計劃以吸引海內外企業來港發債，修訂稅例向債券投資者提供稅務優惠等。

金融市場的發展，應以服務實體經濟的需要為宗旨。隨著實體經濟的需要改變，金融業的內涵也需要與時並進。本港的金融服務業界一直擁有深厚的實力、反應靈活的人才、透明穩健的制度，我相信只要認清形勢，確定目標，並配以有效的政策，香港的金融業將可回應時代需要，邁向更高的台階。

陳茂波網誌 2018年4月29日

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