過去一周全球匯市的焦點：美元強勢歸來

過去的一周匯市焦點自然是美元的強勢走高。

上周，美元指數累計上漲 1.7%，獲得 2016 年 11 月以來最佳周度表現。關鍵在於，4 月份是美元指數連續第三個月，當月僅出現一周下跌，這意味著過去 13 周裡面，美元指數有 10 周獲得上漲。

綜合市場部位等情況來看，截至 4 月 17 日，期貨市場歐元凈多頭部位達到紀錄新高，10 年期美債殖利率一度升至 3.041% 上方，創 2011 年 7 月以來最高水平，背離的經濟表現（數據意外指數）似乎也助推了這一趨勢；而美日利差和美德利差進一步擴大，利差的擴大足以吸引日本的資產管理公司加大未對沖的資產配置，利多美元，助推日元和歐元下跌。

此前，更有美元多頭「傾巢出動」。法興指出，10 年期美債殖利率上探 3%，若風險資產並未遭受拋售，美元空頭將舉手投降。

美國利率上升的主要原因有三：聯準會升息意願、通膨預期的上升，以公債及供應因素。下周一（4 月 30 日）需要關注美國核心 PCE 物價指數是否會創下五年來首次觸及 2% 目標的紀錄；其次，美國財政部將在下周（5 月 2 日）公布本季度融資計劃，華爾街普遍預計各期限美債拍賣規模都將激增，包括 TIPS。摩根大通預計，今年美國政府債券發債規模將達到去年的兩倍，至 1.44 兆美元。此外，市場對聯準會將於 6 月升息的預期升溫。

不過，野村證券在研報中警告稱，鑒於美元在負面環境中上漲，儘管升勢會持續數周，但並不會改變中期下行的趨勢。

『新聞來源／華爾街見聞』