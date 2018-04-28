神華(01088-HK)首季少賺5.7% 料下半年煤炭供求保持平衡

中國神華(01088-HK)公布，截至2018年3月31日止第一季收入629.79億元(人民幣.下同)，按年增加3.1%，淨利潤122億元，按年減少5.7%；每股盈利0.614元。盈利減少主要受到外購煤銷售成本增長、售電量增長導致售電成本增加，以及利息收入減少。

第一季，集團發電分部平均售電成本為270.7元/兆瓦時(2017年同期為275.3元/兆瓦時)，同比下降1.7%，主要原因是售電量同比增加導致單位人工、折舊及攤銷成本等下降。

3月份以來，隨着優質產能的釋放與進口煤量的上升，外加需求下滑，煤炭價格明顯回落。全國原煤產量為8.0億噸，同比增長3.9%；煤炭進口量為75.4百萬噸，同比增長16.6%。煤價隨供需關係變化波動，截至2018年3月底，環渤海動力煤(5,500大卡╱千克)價格指數從2017年底的577元/噸下降到571元/噸，降幅1.0%。

全國電力需求旺盛，供應寬鬆。全社會用電量15,878億千瓦時，同比增長9.8%，處於2012年以來同期最高水平。全國規模以上電廠火電發電量為12,148億千瓦時，同比增長6.9%；機組平均利用小時數較上年同期上升52小時。水電發電量為1,933億千瓦時，同比增長2.6%。

二季度，隨着氣温回升及水電出力增加，煤炭需求進入傳統淡季。優質煤炭產能逐漸釋放，煤炭供應量繼續保持上升趨勢。下半年，預計煤炭需求保持基本穩定，動力煤需求仍將呈現季節性波動特徵；國內煤炭供應能力有所提高，預計全國煤炭市場供求將保持基本平衡。全國煤炭最低庫存和最高庫存制度等政策的落實，以及煤、電企業長協合同的簽訂與兌現機制趨於成熟，將有利於煤炭市場與價格的穩定。

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