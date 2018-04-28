王健林打造世界東方電影之都 影視專項補貼基金高達50億

據證券時報報道，4月28日，曆時4年零7個月建設，總投資500億元的青島東方影都竣工落成，這是全球最大的影視綜合體，也是萬達出售給融創(01918-HK)的13個文旅項目之一，融創持有該項目91%的股權。萬達集團董事長王健林在“青島東方影都落成·助力中國電影工業化”啓動儀式上表示，要把青島東方影都打造成全球電影産業新的産業中心，成為世界東方電影之都。青島東方影都將為入駐的企業及制作影片提供全球一流的服務和高補貼的優惠政策。

王健林介紹，青島東方影都産業總投資500億元，建有全球設施最先進、配套最齊全的電影産業園。包括52個高科技攝影棚，已建成30個，在建10個，有世界最大1萬平方米的攝影棚、世界唯一室内外合一的水下攝影棚;大型影視外景地、世界先進的影視後期制作工廠;2000座全球一流的大劇院、大型舞台秀、超大規模的萬達茂及室内主題樂園、水樂園、電影樂園、中國規模最大30個廳的電影院、大型商業中心;高端度假酒店群、國際醫院、國際學校、遊艇碼頭和會所等配套設施。東方影都將為入駐的企業及制作影片提供全球一流的服務和高補貼的優惠政策。

據了解，為打造政策“窪地”，搶占影視文化産業發展新機遇，青島市、西海岸新區和萬達、融創各出資50%設立總額50億元的影視産業發展專項資金，對入駐東方影都拍攝的影視作品給予制作費用20%-40%的補貼;青島市設立專項扶持資金，對在東方影都注冊經營的影視企業，給予最高不超過營業收入10%的補貼。在50億元專項資金框架下，2017年出台《東方影都優秀影視作品制作成本返還管理細則》，全年返還制作成本8300餘萬元;設立青島靈山灣影視文化産業區影視産業發展專項資金，對區域内企業按照稅收貢獻度進行優惠扶持，首批13家企業2042萬元扶持資金已兌現。目前，新區正在研究制定2018年扶持資金的兌現政策。

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