熱門股─友達首季財報優於市場預期 外資連3天買超

友達 (2409-TW) 公布今年第 1 季稅後純益 43.1 億元，每股純益 0.45 元，表現優於市場預期，董事長彭双浪強調第 2 季訂單掌握度高，營運可回暖，準備迎接第 3 季旺季，統計三大法人周五買超 13766 張，外資更是連續買超 3 天，股價收 12.55 元，漲幅 4.58%，成交量爆出 107784 張，站上 5 日線。

友達首季營收 744.4 億元，季減 7.7%，毛利率受匯率及價格下跌影響下滑至 10.9%，季減 2.95 個百分點，營利率 4%，季減 3.1 個百分點，雙雙創下 2016 年第 2 季以來近 7 個季度新低，稅後純益 43.1 億元，季增 2.7%，每股純益 0.45 元。

彭双浪指出，今年供需相對平衡，第 1 季有點冷，主因去年及大陸元春銷售不如預期，市場上庫存調整時間比預期長，但市場需求還算健康，第 2 季客戶庫存水準回到健康水平，對訂單掌握及信心度相當高，已做好迎接第 3 季旺季準備。

友達今年第 1 季產能利用率超過 90%，預期第 2 季可維持高水位，零組件成本改善 0.5-1%，首季折舊攤提 85 億元，全年約達 350 億元，首季資本支出 106 億元，全年約 450 億元。

友達周五股價呈現跌深反彈，早盤以 12.3 元開高，一度拉升到 12.65 元，終場收 12.55 元，統計外資周五買超 8335 張，連續 3 天買超，自營商周五買超 5431 張。