〈觀察〉面板產業臨逆風 賺錢各憑本事

全球面板龍頭樂金顯示器 (LGD) 第 1 季財報意外爆出虧損 980 億韓元 (約 27 億元)，震撼業界及法人圈，但友達 (2409-TW) 首季獲利 43.1 億元，每股純益 0.45 元，打敗全球面板龍頭廠，在面板產業面臨逆風下，想要賺錢，的確得各憑本事，友達近年以 3 大策略長期布局，展現出對抗產業亂流的能力。

面板價格從去年 6 月開始反轉下跌，一直到今年第 2 季看起來還沒有止跌的跡象顯現，研調機構雖認為第 2 季可望加速落底，但是明確的反彈目前還看不到，在價格持續下跌到逼近總成本的情況下，面板廠虧損壓力大增。

但是面板這一波的產業循環，似乎提早逼出面板廠的經營績效與策略的能力，相對龍頭韓廠首季就出現虧損，友達表現超出預期，仍維持獲利，董事長彭双浪釋出對第 2 季訂單掌握度高，產能利用率維持高檔，本季可回溫，且做好迎接旺季的準備。

友達的把握來自長期堅持的 3 大策略，最適規模、價值轉型及技術創新，彭双浪近幾年每逢被問到有關擴廠及陸廠快速擴充產能等問題時，總是不疾不徐的回答，友達透過聰明投資，適度投資優產能，不會為了投資而投資。

價值轉型則是維持高附加價值產品組合，且朝軟硬體整合應用發展；另外，不斷提升研發能量，發展新一代顯示技術能力，彭双浪直言，過去面板發生過很多次的景氣循環波動，友達第 1 季獲利，主要就是維持差異化、高質化的策略、布局全球客戶，在淡季也保有競爭優勢。

彭双浪認為，透過動態調整產品線及產品組合，加上品質、技術創新的策略，就算是淡季也可以維持穩定獲利。

面板產業前景仍面臨價格下跌及供過於求的威脅，研調機構預警未來 2-3 年將處於供過於求的情況，如何在景氣循環下行的情況下維持獲利，考驗各面板的實力。