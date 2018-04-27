中國稅收協定網絡已覆蓋全球107個國家和地區

國家稅務總局國際稅務司司長廖體忠27日在國家稅務總局2018年第二季度稅收政策解讀新聞發布會上回應上證報記者的提問時表示，截至2017年底，我國稅收協定網絡已經覆蓋全球107個國家和地區，為跨境投資和經營企業在東道國享受公平待遇、有效解決糾紛、維護稅收權益提供了法律依據。

據廖體忠介紹，國家稅務總局近日集中發布了39份《國别投資稅收指南》(下稱《稅收指南》)，主要有三個特點：一是内容體系進一步豐富。《稅收指南》以投資信息為核心，已經涵蓋了境外投資目的地基本營商環境、現行稅收制度、雙邊稅收協定(協議或安排)、投資涉稅風險及稅收争議解決等多方面内容，确保《稅收指南》針對性、指導性更強。二是覆蓋範圍進一步擴大。截至目前，稅務總局已經累計公開發布75份《稅收指南》，基本覆蓋了“一帶一路”建設參與國家和地區。三是更新機制進一步完善。考慮到不同國家和地區稅制的變化，《稅收指南》建立了動態更新機制，确保其中境外稅收資訊内容的及時性、準确性和有效性。

下一步，稅務部門將進一步加大國别稅收信息研究工作力度，努力實現稅收指南對“一帶一路”建設參與國家和地區的全覆蓋，更好地幫助“走出去”企業行得更穩，走得更遠。

來源：中國證券網

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