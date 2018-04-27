歐元區是否能長期復甦？法國第一季GDP成長放緩 恐難重溫去年好夢

歐元區第二大經濟體——法國今年第一季成長放緩，顯示總統馬克龍的經濟蜜月期已經結束，也令人質疑歐元區復甦的長期力道。

法國統計局 Insee 周五公布，今年第一季 GDP 較前季成長僅 0.3%，不似去年一整年季度成長速度都在 0.5% 以上，去年第四季也有 0.7% 成長。

法國 GDP 季增率 圖片來源：tradingeconomics.com

法國成長數據成了歐元區決策者最新擔憂來源，先前已有數據顯示工業生產下降、消費者支出增長疲弱、信心水準下滑，再來一個放緩的跡象，粉碎了歐元區重複 2017 年成長之路的期待。

與此同時，歐元區正面臨匯率波動、原物料漲價和貿易戰可能性提高（如果川普下週沒有延長鋼鐵和鋁關稅的免除時間）等造成的阻力。

歐洲央行週四推遲決議購債措施的未來，因為官員希望可以在做任何退場決議前，更了解目前放緩的狀況。

法國占歐元區經濟活動的 1/5，今年第一季其企業投資成長自去年第四季 1.6% 季減至 0.5%。製造產品上的投資下降 0.9%。消費者支出（法國經濟的傳統引擎）僅上升 0.2%。法國出口季減 0.1%，整體貿易對法國成長可說毫無貢獻。

就目前而言，法國當局正低調回應今年開年以來經濟大幅放緩的狀況。

法國央行主席 François Villeroy de Galhau 上周在紐約表示，「基本面動力仍紮實且廣泛，我們認為最近的數據是反映暫時的回落，從去年下半年非常強勁且高於趨勢的腳步中拉回來。」

2017 年法國經濟成長躍升至 2%，與最近成長年率約莫 1% 相比高出許多。企業界認為馬克龍偏向親商，而且快速改變勞工法的行動喚醒了所謂的動物精神，加上前政府削減所得稅，讓企業有更好的條件可以提高延滯多年的投資和聘僱行動。

去年強勁的成長讓馬克龍行政團隊士氣大振，因為稅收增加讓預算十年來首次符合歐洲規定，且失業率也在去年年底降至 9% 以下。

但現在許多法國企業表示，他們跟不上市場需求，因為缺乏有能力和技術的雇員。自從 2018 年開年時達到十年高點，但企業信心衡量數據已穩定下降。近來數據顯示，產能使用率在十年高點 85% 以上，且 42% 製造業業主均反應招聘困難。