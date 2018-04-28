〈鉅亨看世界〉你是隱形貧困人口嗎？

「隱形貧困人口」是指那些看起來每天有吃有喝有玩，實際上非常窮的人，他 (她) 們吃精緻大餐、用頂級化妝品、去高檔健身房，然後表面風光，兩袖清風。

《科技日報》報導，在中國，「隱形貧困人口」這個詞正橫空出現，令人想起多年前也曾引起熱議的「月光族」。它們二者之間共同之處：都沒有瞻養父母的後顧之憂、都特別注重個人感受、不委屈自己。

隨著中國社會經濟水準提高，消費趨向全球化，超前消費更為普遍，中國年輕人也更加焦慮、更需要用消費來調節情緒，是故「隱形貧困人口」成了「月光族」在中國經濟發展和消費升級後的「變種」生活形態。

人們對「月光族」的指責言猶在耳，轉眼間，「隱形貧困」成了中國人們津津樂道的自嘲時尚，不多追問「不存錢遇事怎麼辦」，不多討論「超水準消費應不應該」，十足的窮奈我何？

套句中國「隱形貧困人口」常說的話：「我窮，但我很開心，因為我沒有辦法！」

「隱形貧困人口」穿裝頂級，但表面風光，兩袖清風。 (圖：AFP)

這是一個行為更瘋狂、規模更龐大的「一人吃飽全家不餓」的群體。然而，中國社會對他 (她) 們卻意外地理解和包容。

「隱形貧困」在中國網路圈中漫延，正驚起一片「心有戚戚焉」浪潮，一些人開始願意反省，並為自己在購物網站上，「拔草」一個個心儀已久之物。

在中國網購市場中，「草」字通常可以理解為人們的購買慾望。「拔草」的意思就是把這種心癢癢的感覺和購買慾給「拔」掉了，亦即取消購買的計劃。

畢竟，能真心說出口的「窮」，總比粉飾社交網路、不富卻愛「炫富」要誠懇的多。況且，坦然面對「隱形貧困」不失為一種豁達的金錢觀。

值得注意的是，中國「隱形貧困人口」的出現，事實上並不悖離世界潮流，其得以成形的前提是：一個富起來的社會。

「隱形貧困人口」愛用頂級化妝品。 (圖：AFP)

大約 30、40 年前，日本人也熱衷於出國旅遊買買買，橫掃歐洲奢侈品。出國掃貨風傳入中國，也已有 10 多年時間，其中中國「隱形貧困人口」的貢獻值不低，或許這也是國家經濟發展的必經之路，無謂褒貶，無對錯之分。

如今，衝動消費開始初現由財富、奢華轉向健康、精緻的端倪。只不過，消費主義永遠「陰魂不散」。